تأجيل محاكمة المتهمين بأحداث شغب جزيرة الوراق لجلسة 22 يوليو المقبل

أمرت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم بدر، مد أجل النطق بالحكم على 24 متهمًا في القضية رقم 20336 لسنة 2019 جنايات السلام ثان المقيدة برقم 3256 لسنة 2019 كلي شرق القاهرة والمعروفة إعلاميًا بـ أحداث شغب منطقة السلام، المتهمين فيها باستخدام مفرقعات وألعاب نارية والتجمهر أمام قسم السلام ثان وإشاعة الفوضى وحيازة أسلحة نارية بدون ترخيص، لاتمام المداولة.

صدر القرار برئاسة المستشار وجدي محمد عبد المنعم وعضوية المستشارين وائــل محـمـد عـمـران وحسـام الـدين فتحـي أمـين وسكرتارية محمود شلبي وسامح شعبان.

وقد قررت الدائرة الثالثة إرهاب، محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم بدر اليوم السبت، في وقتاً سابق تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 19 متهمًا، في الحكم الصادر ضدهم غيابيًا بالمؤبد والمشدد في قضية أحداث شغب جزيرة الوراق، لجلسة 22 يوليو المقبل لمرافعة الدفاع.

كشف أمر الإحالة عن أن المتهمين تعدوا على الممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة، ومنع موظفين عموميين من ممارسة أعمالهم، والبلطجة واستعراض القوة وقطع الطرق.

وأضاف أمر الإحالة أنه أثناء تنفيذ الحملة المكبرة لإزالة المخالفات والتعديات على أملاك جزيرة الوراق، بناءً على القرارات الصادرة من وزارات الزراعة، الري، الأوقاف، بالاشتراك مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، وأثناء نزول القوات إلى أرض الجزيرة تجمع عدد من الأهالي في عدة أماكن ومنعوا القوات من تنفيذ القرارات، وقذفوا القوات بالطوب والحجارة وإطلاق أعيرة نارية وخرطوش على القوات، ما تسبب في إصابة 33 ضابطًا وفرد شرطة.

بينما، أصيب 5 أشخاص في حادث تصادم بطريق مصر الإسكندرية الصحراوي، وجرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارا من اللواء نائب مدير المباحث، يفيد فيه بتلقيه بلاغا من عمليات النجدة، بوجود حادث تصادم بطريق الإسكندرية الصحراوي دائرة القسم.

على الفور أمرمدير الإدارة العامة للمباحث رجال المباحث، بالتوجه سريعا إلى مكان الحادث، وبالانتقال والفحص تبين تصادم سيارة ميكروباص، يقودها سائق 50 سنة، بسيارة نقل، وتبين انحراف السيارة النقل من أقصى اليمين إلى اليسار، ما أدى باصطدامه بالسيارة الميكروباص، ونتج عن الحادث إصابة 5 أشخاص، جرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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