مزاعم بايدن حول التهديد النووي الروسي ضرب من الخيال

وصف وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، مزاعم الرئيس الأمريكي جو بايدن، حول التهديد النووي الروسي، بأنها نابعة من خياله الخصب، ولا تستحق التعليق.

سيرجي لافروف

وقال وزير الخارجية الروسي - في تصريحات اوردتها قناة روسيا اليوم الاخبارية اليوم الأحد: "من الصعب بالنسبة لي التعليق على ما يقوله رئيس الولايات المتحدة (جو بايدن) مؤخرا، وكذلك بالنسبة للمراقبين الآخرين الذين يتساءلون عن كيفية تفسير كل هذا. لا أود أن أعير أهمية كبيرة لتخيلات لفظية لا أساس لها".

وجاء تصريح لافروف تعليقا على ما قاله بايدن حول أن التهديد باستخدام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للأسلحة النووية التكتيكية، تهديد "حقيقي".