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الأحد 25 يونيو 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

منوعات ومرأة

الثوم يقي من الإصابة بأمراض خطيرة تعرف عليها

أمراض القلب والأوعية
أمراض القلب والأوعية الدموية 

دراسة علمية تؤكد أن تناول 4 كبسولات من مستخلص الثوم "960 مجم" لمدة 3 أشهر يمكن أن يقلل من ضغط الدم لدى 50 شخصًا يعانون من ضغط دم لا يمكن السيطرة عليه، يمكن للثوم أن يخفض نسبة الدهون الثلاثية والكوليسترول في الدم ، على الرغم من أن الانخفاض هو فقط "5-15٪"، تعتبر الدهون الثلاثية والكوليسترول خطرة على تدفق الدم.

أمراض القلب والأوعية الدموية 

الثوم يقي من الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية 

يحمي الثوم خلايا الدم والأوعية الدموية من الالتهابات والإجهاد التأكسدي، إن تلف الأوعية الدموية وجزيء الأكسجين هو المفتاح لزيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية ، وخاصة أمراض القلب والأوعية الدموية التنكسية المزمنة ، مثل تصلب الشرايين. يمكن للثوم أن يخفض ضغط الدم بطريقة سحرية. أنجيوتنسين 2 هو بروتين يساعد على تقلص الأوعية الدموية وبالتالي زيادة ضغط الدم.

 

يمكن أن يمنع الأليسين الموجود في الثوم نشاط الأنجيوتنسين 2. وبالتالي ، فإنه يقلل من ضغط الدم. يتم تغيير محتوى polisulfida في الثوم إلى غاز بواسطة خلايا الدم الحمراء التي تسمى كبريتيد الهيدروجين. يجعل كبريتيد الهيدروجين الأوعية الدموية أكبر ويساعد على التحكم في ضغط الدم.

أمراض القلب والأوعية الدموية 

2- الحد من تكتل الصفائح الدموية.

تساعد المواد الموجودة في الثوم على تقليل تكتل الصفائح الدموية. يسبب تكتل الصفائح الدموية المستمر سكتة دماغية أو نوبة قلبية. الصفيحات هي نوع من خلايا الدم ترتبط ارتباطًا وثيقًا بتخثر الدم. عندما تلتصق الصفائح الدموية ببعضها ، تكون احتمالية تكوين جلطات دموية غير صحية عالية مما يجعل تدفق الدم في النهاية بطيئًا. يسبب تكتل الصفائح الدموية مجموعة متنوعة من أمراض القلب والأوعية الدموية ، مثل النوبة القلبية والذبحة الصدرية. يعمل الثوم كمخفف طبيعي للدم.

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3- حماية القلب.

يحمي الثوم قلبنا من النوبات القلبية وتصلب الشرايين. إذا كانت قلوبنا محمية جيدًا ، فسوف تقدم لنا الكثير من الإسهامات. سيفقد شرياننا قدرته على التمدد مع تقدمنا ​​في العمر. الثوم يمنع حدوث ذلك.

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كما أنه يحمي قلبنا من تأثير الجذور الحرة. الكبريت الموجود في الثوم يمنع انسداد الأوعية الدموية ويبطئ تصلب الشرايين.

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