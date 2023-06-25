قهوجي يُنهي حياة عامل دليفري في بولاق

أنهى قهوجي حياة عامل توصيل خلال مشاجرة نشبت بينهما في منطقة بولاق الدكرور.

وكشف والد المجني عليه أنه نجله كانت تجمعه مشكلة مع الجاني في وقتاً سابق بين أفراد أسرتي وبين مالك قهوة في المنطقة في بولاق الدكرور ونجله "م.ش"25 سنة قهوجي من 5 سنين بسبب خلافات الجيرة وأهالي المنطقة وتم التدخل والتصالح، ولكن بعدها والد المتهم يفتعل أزمة جديدة لتظل المشاكل مستمرة.

وتابع والد المجني عليه انه بعد فترة من الصلح كان نجله بعيدً عن كل هذه الخلافات واشترى موتوسيكل ليعمل عليه دليفري في صيدلية، ونجلي الأكبر اقترض من البنك ليتفتح مشروع ليساعد أخوه.

وأكمل: ويوم الواقعة نجلي كان جالساً على قهوة والد المتهم ونشبت مشاجرة بينه وبين المتهم وتطورت، والأهالي تدخلوا لفض الشجار والمتهم استغل انشغال ابني في الكلام مع الأهالي واستخدم سلاح أبيض مطواة وسدد العديد من الطعنات في بطن ابني، وحاول الجيران في الشارع وانا ايضاً حاولت إسعافه وونقله للمستشفى لإنقاذه ولكنه توفي قبل وصوله.

بينما، ألقت أجهزة الأمن بالجيزة القبض على ترزي، لاتهامه بقتل عامل في أوسيم، حيث اعتدى عليه بسلاح أبيض نتيجة خلافات بينهما، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد مقتل أحد الأشخاص في أوسيم، انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وتبين أن ترزي أنهى حياة عامل بسلاح أبيض، نتيجة خلافات بينهما، ونشوب مشادة كلامية بين المتهم، وزوجة القتيل.

تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

ألقت أجهزة الأمن بالجيزة القبض على ترزي، لاتهامه بقتل عامل في أوسيم، حيث اعتدى عليه بسلاح أبيض نتيجة خلافات بينهما، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد مقتل أحد الأشخاص في أوسيم، انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وتبين أن ترزي أنهى حياة عامل بسلاح أبيض، نتيجة خلافات بينهما، ونشوب مشادة كلامية بين المتهم، وزوجة القتيل.

تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

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