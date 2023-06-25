فوائد صحية تُجبرك على أكل الفراولة .. طبيبة تكشف مفاجأة

أوصت خبيرة تغذية بضرورة تناول الفراولة، فبالإضافة إلى احتوائها على سعرات حرارية قليلة، فهي أيضًا مفيدة لصحة الإنسان.

فوائد الفراولة

ووفقًا لما ذكره موقع صحيفة "إزفيستيا"، أوضحت طبيبة التغذية أن الفراولة تحتوي على نسبة عالية من الألياف الغذائية، حيث تحتوي 100 جرام منها على 2 جرام من الألياف الغذائية، أي أن تناول الفراولة يحسن حركة الأمعاء.

فوائد الفراولة

وبالإضافة إلى ذلك، تحتوي 100 جرام من الفراولة على نصف الكمية اليومية التي يحتاجها الجسم من فيتامين С. أي أن تناول 200 غرام من هذه الثمار يكون كافيا لتلبية حاجة الجسم اليومية من هذا الفيتامين.

وأضاف الطبيبة: "الفراولة غنية بالسيليكون، المسؤول عن الجمال وحالة الشعر والأظافر والأسنان وكذلك لتركيب الكولاجين. تحتوي 100 جرام من الفراولة على ثلاث أضعاف حاجة الجسم اليومية من السيليكون".

كما أشارت الطبيبة إلى أن الفراولة منخفضة السعرات الحرارية حيث تحتوي 100 جرام منها على 45-47 سعرة حرارية، أي أنها مفيدة جدًا لمن يعانون من السمنة ويرغبون في التخلص من الوزن الزائد، كما أنها تحتوي على نسبة بسيطة من الكربوهيدرات.