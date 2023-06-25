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الأحد 25 يونيو 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

عربى وعالمى

ماكرون يزور مارسيليا غدًا ويبحث خطة التنمية في المدينة

الرئيس الفرنسي إيمانويل
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

يزور غدًا الاثنين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مدينة "مارسيليا" (جنوب فرنسا) تمتد ثلاثة أيام، لتفقد المشروعات المختلفة التي تم تنفيذها في المدينة الساحلية منذ الإعلان عن خطة واسعة النطاق لتنمية مارسيليا في سبتمبر 2021، وفقا لبيان الرئاسة الفرنسية.

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 الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

وذكرت الرئاسة أن ماكرون أراد تحقيق تطور في مارسيليا، والتي تعد ثاني أكبر مدن فرنسا بعد العاصمة، لتكون مختبرا للسياسات العامة الجديدة على أساس سبع أولويات أهمها الأمن والصحة والتعليم والتوظيف والثقافة والنقل وغير ذلك من نواحي حياة المواطنين في المدينة الساحلية. 

ومنذ سبتمبر 2021، تم البدء في تنفيذ أكثر من 90٪ من المشاريع المعلن عنها، وخصصت الدولة مبلغ خمسة مليارات يورو، لجذب استثمارات بقيمة 15 مليار يورو. 

واليوم، أدت هذه الخطة الرئيسية وتنفيذها على نطاق واسع في المدينة إلى تعزيز أمن السكان مع زيادة عدد أفراد الشرطة بعد نشر 300 فرد أمن و32 قاضيا إضافيا. 

وفيما يخص التعليم، أتاحت الخطة المستقبلية المتعلقة بالمدارس بدعم 82 مدرسة حديثة ومبتكرة، مقارنة بـ 59 مدرسة كانت مخططة منذ البداية، وكذلك في قطاع النقل، هناك مشاريع جارية لتحسين وتسهيل تنقل سكان مارسيليا، لا سيما في المناطق الشمالية، والتنقل بين المدن الكبري. 

وبعد عامين من إطلاق خطة التحول غير المسبوقة، يعتزم ماكرون، خلال هذه الزيارة التي تمتد ثلاثة أيام، أن يتبادل الحديث مع المواطنين حول تطورات الوضع في مارسيليا، ومعرفة نتائج المشاريع التي تم تنفيذها، ومواصلة الجهود المبذولة لتحقيق تطور وتنمية المدينة الساحلية لفرنسا.

 

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