ماكرون: يجب علينا إبرام شراكات مع الدول النامية للتصدي لتغير المناخ

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إنه يجب علينا إبرام شراكات مع الدول النامية للتصدي لتغير المناخ، كما أن نعمل على مواجهة التغير المناخي وتخفيض الانبعاثات، فضلا عن معالجة كل مكامن الضعف البيئية والنجاح في الالتزام معا من أجل الحفاظ على التنوع البيئي.

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نعمل على صندوق خاص أنشأناه للطبيعة والغابات

وأضاف “ماكرون” في كلمته بالجلسة الختامية في القمة الدولية لميثاق التمويل العالمي الجديد، المنعقدة في العاصمة الفرنسية باريس، اليوم الجمعة: “نعمل على صندوق خاص أنشأناه للطبيعة والغابات، وندرك جميعا أنا بحاجة إلى نوع من الملاءة المالية الكبيرة لتمويل الصحة والتعليم والفرص المتاحة على الصعيد الاقتصادي، وفي الوقت عينه التغير المناخي، كما يجب العمل على حماية الغابات والطبيعة من أجل الطاقة”.

نحن بحاجة إلى تحويل مؤسساتنا أولا عبر الاستثمار فيها أكثر

وتابع: “نحن بحاجة إلى تحويل مؤسساتنا أولا عبر الاستثمار فيها أكثر، وثانيا عبر زيادة فاعليتها، ونحتاج إلى خارطة طريق جديدة بين صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وهذا ما ذكرته آنفا، ويجب أن نعمل بشكل أفضل مع مصارف التمويل من خلال المؤسسات العالمية من أجل تفادي تداخل البرامج وللحصول على هيكلة أفضل، ويجب أن نلتزم بإصلاح مؤسساتنا المالية”.

وشدد الرئيس الفرنسي، على أهمية اعتماد الحوكمة والعمل على إصلاح المؤسسات لتصبح أكثر عدالة وأكثر تمثيلا لما يحاول المجتمع الدولي فعله.