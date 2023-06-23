ماكرون يُعلن عن صيغة نهائية لمساعدات مناخية بـ100 مليار دولار

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة خلال كلمته في قمة "من أجل ميثاق مالي عالمي جديد"، أن الدول الغنية وضعت الصيغة النهائية لتعهد متأخر بقيمة 100 مليار دولار لتمويل مكافحة تغير المناخ في الدول النامية.

كان ماكرون يتحدث خلال جلسة ختامية لقمة في باريس حيث اجتمع نحو 40 زعيما، من بينهم نحو 20 من أفريقيا إلى جانب رئيس الوزراء الصيني ورئيس البرازيل، لإعطاء دفعة لأجندة مالية عالمية جديدة.

والهدف من القمة هو تعزيز تمويل الأزمات للدول منخفضة الدخل وتخفيف أعباء ديونها وإصلاح الأنظمة المالية بعد الحروب وإتاحة أموال لمواجهة تغير المناخ من خلال تحقيق توافق في الآراء على أرفع المستويات حول كيفية تعزيز عدد من المبادرات المتعثرة لجهات مثل مجموعة العشرين ومؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب) وصندوق النقد والبنك الدوليين والأمم المتحدة.

والتعهد البالغ 100 مليار دولار أقل بكثير من الاحتياجات الفعلية للدول الفقيرة، لكنه أصبح رمزا لإخفاق الدول الغنية في تقديم التعهدات المالية لمكافحة تغير المناخ.

وتسبب ذلك في عدم ثقة في مفاوضات المناخ الأوسع نطاقا بين البلدان التي تحاول تعزيز تدابير خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

مكافحة تغير المناخ

وناشد زعماء دول من الشمال والجنوب الخميس في باريس تقديم آلاف مليارات الدولارات الضرورية لتحول الطاقة وتكيف البلدان الأكثر عرضة لاحترار المناخ وهي مشكلة مرتبطة ارتباطا وثيقا بالتنمية.

ودعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي يستضيف هذه القمة، إلى "صدمة تمويل عام" لمواجهة الفقر واحترار المناخ أمام حوالى أربعين رئيس دولة وحكومة مجتمعين في باريس لمحاولة إعادة صياغة النظام الاقتصادي العالمي.

وقال ماكرون خلال افتتاح القمة إن الدول "لا ينبغي أن توضع أمام خيار محاربة الفقر أو مكافحة تغير المناخ".

وأضاف ماكرون "علينا أن نحدث صدمة تمويل عام ونحتاج إلى المزيد من التمويل الخاص".

وحظيت رئيسة وزراء جمهورية بربادوس ميا موتلي بتصفيق من الحاضرين بعد أن طالبت بـ"تغيير كلي" للنظام المالي وعدم الاقتصار على "الإصلاح". وجزيرة بربادوس الواقعة في الكاريبي هي واحدة من أكثر البلدان عرضة لتغيّر المناخ.

وسعت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا أن تُظهر أن العمل قد بدأ، معلنة بلوغ هدف تخصيص مئة مليار دولار من حقوق السحب الخاصة للدول الفقيرة، وهي أصول احتياط لصندوق النقد الدولي يمكن استخدامها للتنمية والتحوّل المناخي.

وقالت "مستقبل البشرية هو ما يتم مناقشته هنا".

لكن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قال إن "الهيكلية المالية الدولية فشلت".

وأضاف أن القواعد التي تخصص بموجبها الأموال من صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي "أصبحت غير أخلاقية للغاية" و"الجمود ليس خيارا".

وأوضح أنه في ما يتعلق بحقوق السحب الخاصة عام 2021 "حصل المواطن الأوروبي في المتوسط على نحو 13 ضعف ما حصل عليه المواطن الإفريقي".

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