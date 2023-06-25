كولر يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة منتخب السويس بكأس مصر

أعلن مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى، تشكيل الفريق الذي سيخوض مواجهة اليوم أمام منتخب السويس، ضمن منافسات دور الـ 32 من مواجهات كأس مصر لنسخة الموسم الحالي 2022 - 2023.

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ويغيب علي معلول عن تشكيل الأهلى الأساسي أمام منتخب السويس مساء اليوم، كما يتواجد أحمد عبد القادر ومحمد شريف ومحمد مجدي أفشة على مقاعد بدلاء الأحمر في مواجهة منتخب السويس التي تنطلق في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

تشكيل الأهلي ضد منتخب السويس في كأس مصر

وجاء تشكيل الأهلى أمام منتخب السويس اليوم مكون من:-

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: خالد عبدالفتاح- رامي ربيعة- ياسر إبراهيم- محمد هاني.

في خط الوسط: حمدي فتحي - أليو ديانج- مروان عطية.

في خط الهجوم: طاهر محمد طاهر وحسين الشحات ومحمود عبدالمنعم كهربا.

ويتواجد على مقاعد بدلاء أمام منتخب السويس مساء اليوم كل من علي لطفي في حراسة المرمى، وأحمد عبدالقادر وعلي معلول وأحمد قندوسي ومحمد شريف ومحمد مجدي أفشة ورأفت خليل ومحمد فخري وكريم الدبيس.

غيابات الأهلى أمام منتخب السويس

وعن قائمة الغيابات عن المارد الأحمر اليوم في دور الـ32 من بطولة كأس مصر فيغيب كل من حمزة علاء - محمد عبدالمنعم - أيمن أشرف - محمد أشرف - أحمد كوكا - بيرسي تاو - كريستو - برونو سافيو - شادي حسين لاسباب فنية ، بينما يغيب محمود متولي وعمرو السولية بسبب الإصابة

حكم مباراة الأهلى اليوم

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن حكم مباراة الأهلى اليوم أمام فريق منتخب السويس بكأس مصر، ليتم إسناد المهمة لـ الحكم هشام الفلال كحكمًا للساحة.

ويعاون الفلال في مباراة الأهلى ومنتخب السويس كل من مساعد حكم أول محمد مجدي سليمان، ومساعد حكم ثانٍ وليد حميد، والحكم الرابع محمود أبوالسعود.

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