غيابات بالجملة في الأهلي لمباراة منتخب السويس بكأس مصر

يلتقي فريق الأهلي اليوم نظيره مع منتخب السويس مساء اليوم الأحد على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الـ32 من بطولة كأس مصر.

تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة منتخب السويس

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - علي معلول.

خط الوسط: مروان عطية - حمدي فتحي - محمد مجدي "أفشة".

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر - محمود عبد المنعم "كهربا" - أحمد عبدالقادر.

غيابات الأهلي اليوم أمام منتخب السويس

يغيب العديد من لاعبي القلعة الحمراء عن لقاء منتخب السويس مساء اليوم الأحد في دور الـ32 من بطولة كأس مصر

ويأتي الغيابات كالتالي

حمزة علاء - محمد عبد المنعم - أيمن أشرف - محمد أشرف - أحمد كوكا - بيرسي تاو - كريستو - برونو سافيو - شادي حسين لاسباب فنية ، بينما يغيب محمود متولي وعمرو السولية بسبب الإصابة

ويدخل المارد الأحمر بمعنويات مرتقعه بعد التتويج بطولة دوري أبطال أفريقيا على حساب الوداد المغربي في ستاد مركب محمد الخامس.

في سياق مٌتصل ، جددت إدارة الأهلي العديد من لاعبي الفريق مثل رامي ربيعه لمدة موسمين ، بجانب ياسر إبراهيم وحسين الشحات.

أعلن أمير توفيق، القائم بأعمال المدير التنفيذي لشركة الأهلي لكرة القدم، عن تجديد عقد حسين الشحات، لاعب الفريق، لمدة ثلاث سنوات قادمة.

وقام أمير توفيق بإنهاء كافة الأمور المالية والإدارية مع اللاعب، بعد التنسيق الكامل مع الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، والمشرف العام على الكرة ولجنة التخطيط.

أعلن أمير توفيق، القائم بأعمال المدير التنفيذي لشركة الأهلي لكرة القدم، عن تجديد عقد ياسر إبراهيم مدافع الفريق، لمدة عامين قادمين.

وقام أمير توفيق بإنهاء الأمور المالية والإدارية كافة مع اللاعب، بعد التنسيق الكامل مع الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، والمشرف العام على الكرة ولجنة التخطيط.

موعد مباراة الأهلي ومنتخب السويس في كأس مصر

من المقرر ان تنطلق مباراة مصر و منتخب السويس مساء اليوم الأحد في تمام الساعة 8.30 مساء بتوقيت القاهرة و8.30 مساء بتوقيت الإمارات .