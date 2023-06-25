منتخب السويس: نأمل في تحقيق نتيجة تاريخية أمام الأهلي بالكأس

تحدث أشرف أمين عضو مجلس إدارة فريق نادي منتخب السويس عن المواجهة التي تجمعهم أمام النادي الأهلي، مساء اليوم الأحد، على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات دور الـ32 من بطولة كأس مصر 2023.

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وشدد عضو مجلس إدارة نادي منتخب السويس أن اللقاء سيكون في منتهى الصعوبة أمام القلعة الحمراء والذي ينطلق في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

منتخب السويس يتحدث عن مواجهة الأهلي

وتحدث الجهاز الإداري لنادي منتخب السويس في تصريحات تلفزيونية أن الفريق سيعمل على تحقيق نتيجة تاريخية أمام النادي الأهلي اليوم الأحد تسعد جمهور الفريق، خاصة وأن الفريق معتادًا على التألق في بطولة كأس مصر مشيرًا إلى النسخة الماضية.

منتخب السويس يكافئ اللاعبين حال الفوز على الأهلي

ورصد فريق منتخب السويس مكافآت مالية خاصة للاعبي الفريق في حال تحقيق الانتصار على النادي الأهلي مساء اليوم الأحد، والتي جعلت اللاعبين يمتلكون دوافع كبيره لتحقيق مفاجأة الكأس هذا المساء.

ينتظر فريق الداخلية الفائز من مباراة الأهلي ومنتخب السويس مساء اليوم الأحد، وذلك لمواجهة دور الـ 16 من بطولة كأس مصر، وكان المارد الأحمر هو بطل النسخة الأخيره من بطولة كأس مصر 2022، بعدما تغلب على فريق بيراميدز في المباراة النهائية بهدفين مقابل هدف.

الاهلي ومنتخب السويس قبل مباراة اليوم

يبتعد منتخب السويس عن تحقيق الانتصار في المباريات الأربعة الأخيره على التوالي بعدما تعادل في مواجهتين وخسر في مباراتين أيضًا.

على الجانب حقق النادي الاهلي الفوز في 3 مواجهات وتعادل في لقاء وحيد، وتمكن من التتويج بدوري أبطال أفريقيا على حساب الوداد المغربي في المواجهة النهائية.

تنطلق مباراة الأهلي أمام منتخب السويس في تمام الساعة 8:30 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وتنقل مباشرة من خلال قنوات اون تايم سبورت مباشرة في الوطن العربي.

وفي سياق أخر، نجحت إدارة النادي الأهلي في حسم التجديد للاعب حسين الشحات لمدة 3 مواسم مقبله، كما هو الحال بالنسبة لرامي ربيعة الذي جدد لمدة موسمين مقبلين.

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