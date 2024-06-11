تفاصيل خناقة شقيق «كهربا» ورضا البحراوي

قال مصدر أن الأجهزة الأمنية القت القبض على شقيق لاعب كرة القدم محمود كهربا، لاتهامه بالتعدي على المطرب رضا البحراوي في أحد الفنادق.

وقال مصدر مقرب من طرفي المشكلة أن مطرب المهرجانات رضا البحراوي، حرر محضرًا داخل قسم شرطة المعادي ضد شقيق محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب النادي الأهلي بسبب مشاجرة نشبت بينهما بدائرة القسم.

وأشار المصدر إلى أن مطرب المهرجانات رضا البحراوى أفاد فيه، أن شقيق محمود عبدالمنعم «كهربا»، لاعب النادي الأهلي تشاجر معه بدائرة القسم.

وقال في المحضر إنه بعد انتهاء من فقرة غنائية، على باخرة عائمة، وأثناء خروجه فوجئ بشقيق «كهربا» ومعه عدد من الأشخاص يسبونه وقاموا بكسر زجاج السيارة الخلفي، وحرر محضر بالواقعة.