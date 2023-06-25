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الأحد 25 يونيو 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

دبلوماسي: خامات تحنيط المومياوات المصرية استُورِدت من الهند

 السفير محمد حجازي،
 السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق

أشاد السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، بزيارة رئيس وزراء الهند إلى مصر، لافتًا إلى أن هذه الزيارة تعد مكسبًا للطرفين.

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وأكد حجازي خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، على عمق العلاقات المصرية الهندية على مدار التاريخ.

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وقال مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن العلاقات المصرية الهندية تاريخية وراسخة عبر العصور.

وأضاف أن جميع المواد التي استخدمها القدماء المصريين في تحنيط المومياوات والحفاظ على الآثار المصرية القديمة كانت مستوردة من الهند.

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