تعليق رئيس وزراء الهند على زيارته لمصر ولقاء السيسي (شاهد)

أكد رئيس وزراء الهند، ناريندرا مودي، أنه استعرض مع الرئيس عبدالفتاح السيسي كل أوجه علاقات بين مصر والهند واتفقا على تعزيز العلاقات الاقتصادية والثقافية.

وقال إن المحادثات مع الرئيس السيسي كانت متميزة، وفقًا لما ذكرته فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل.

رئيس وزراء الهند يصف زيارته لمصر بالتاريخية

ووصف رئيس الوزراء الهندي زيارته إلى مصر بالتاريخية، لافتًا إلى أن الزيارة ستعزز العلاقات بين مصر والهند وستعود بالفائدة على شعبي البلدين.

وكتب رئيس الوزراء الهندي عبر حسابه الرسمي على "تويتر": كانت زيارتي لمصر تاريخية وستضيف قوة متجددة للعلاقات بين الهند مصر وستفيد شعوب بلدينا.. شكرا للرئيس عبدالفتاح السيسي وحكومة وشعب مصر على محبتهم.

https://twitter.com/i/status/1672963932091453441

السيسي يستقبل رئس وزراء الهند بقصر الاتحادية

واستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، بقصر الاتحادية.

وعقد الرئيس السيسي، ورئيس وزراء الهند، جلسة مباحثات على مستوى القمة أكدا خلالها تميز العلاقات التاريخية المشتركة بين البلدين الصديقين، والالتزام المتبادل الالتزام المتبادل بالوصول بالعلاقات إلى آفاق أرحب في مختلف المجالات.

قام الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتقليد رئيس وزراء الهند، بقلادة النيل، التي تمثل أرفع الأوسمة المصرية وأعظمها شأنًا وقدرًا.

كما وقعا الرئيس السيسي، ورئيس وزراء الهند، على الإعلان المشترك لرفع العلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.

ووجه رئيس وزراء الهند، الدعوة للرئيس السيسي للمشاركة في أعمال القمة المقبلة لمجموعة العشرين بنيودلهي تحت الرئاسة الهندية.

رئيس الوزراء مصطفى مدبولي يصطحب نظيره الهندي لزيارة الأهرامات

اصطحب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نظيره الهندي ناريندرا مودي، ظهر اليوم، في جولة بمنطقة الأهرامات بالجيزة، في إطار زيارة الدولة التي يقوم بها إلى مصر بدعوة من الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.

وحرص رئيس وزراء الهند، على التقاط الصور التذكارية والاستماع إلى شرح حول أبرز معالم المنطقة، للتعرف على القيمة التاريخية والحضارية لها.

وأهدى رئيس الوزراء، وأحمد عيسى وزير السياحة والآثار، إلى الضيف الهندي مستنسخًا لقناع توت عنخ آمون، كتذكار يعبر عن الحضارة الفرعونية القديمة.

تأتي زيارة رئيس الوزراء الهندى للقاهرة، فى ضوء ما تشهده العلاقات بين القاهرة ونيودلهى من طفرة غير مسبوقة على جميع الأصعدة منذ تولى الرئيس السيسى رئاسة الجمهورية.