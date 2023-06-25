فاجنر وروسيا في طريق اللا عودة (شاهد)

غادرت قوات فاجنر العسكرية أراضي مقاطعة ليبيتسك جنوب غربي روسيا، بعد تسوية تمرّدها، حسب ما أعلن حاكم المقاطعة، اليوم الأحد.

وأكد محمود قاسم الباحث بالمركز المصري للفكر، أن ما حدث في الساحة الروسية خلال الـ48 ساعة الماضية يدور بالأساس حول فكرة ما يصطلح عليه "البجعة السوداء"، لافتا إلى أن هذه الفكرة تدور بشكل رئيسي حول فكرة الأحداث غير المتوقعة، بداية من التحرك أو التمرد المسلح الذي قاده قائد مجموعة فاجنر ولم يكن متوقعا.

وتابع أن بعض التقديرات تشير إلى أن قائد فاجنر والمشهد بشكل عام يسير في طريق أو نقطة اللا عودة، إلا أن حالة الوساطة سرعان ما أعادت الأمور مرة أخرى لحالة التهدئة ولوضعها الطبيعي.

وواصل قاسم خلال تصريحاته عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد، أن ما حدث يجعلنا نفكر في مجموعة من الاعتبارات الرئيسية، أول هذه الاعتبارات في تقديري التفكير في الرهان على الجيوش الموازية بشكل صريح وأساسي، أثبتت الأحداث وأحداث مماثلة في عدد من الصراعات الإقليمية في المنطقة، أن رهان بعض الدول على فكرة الجيوش الموازية هو رهان خاسر.

واستولت قوات من مجموعة "فاجنر" أمس السبت على مقر قيادة المنطقة العسكرية الجنوبية في مدينة روستوف جنوب غربي روسيا، بعد ادعاء يفغيني بريغوجين مؤسس المجموعة قصف القوات الروسية معسكرات "فاجنر"، الأمر الذي نفته وزارة الدفاع وجهاز الأمن الفدرالي الروسيان.

تفاصيل نزاع فاجنر وبوتين

وفي وقت لاحق، أجرى رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو محادثات مع بريغوجين، خلصت إلى موافقة "فاجنر" على إنهاء التمرد ووقف التصعيد.

وأعلن الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف كفّ البحث عن بريغوجين، وإتاحة مغادرته إلى بيلاروس الشقيقة بتوجيه من الرئيس فلاديمير بوتين.

وكانت الأزمة في روسيا قد اندلعت، يوم الجمعة، عندما اتهم بريجوجين الجيش الروسي بمهاجمة معسكر لفاجنر وقتل رجاله وتعهد بالانتقام.

وكانت الأمور محتدمة على الأرض، حيث طلب من المدنيين في مدينة فورونيج البقاء داخل منازلهم. وفي غضون ذلك، كثفت موسكو تدابيرها الأمنية بشتى أنحاء العاصمة.

وبحسب "سي.إن.إن"، أشارت جميع الأدلة إلى مواجهة مسلحة وشيكة في العاصمة مع انتشار الشائعات وحالة من عدم اليقين.

وبنفس السرعة تقريبا التي بدأ بها الأمر، خفت التمرد القصير مع إخماد بيلاروسيا على ما يبدو للنيران على الأقل بالوقت الراهن.

وذكرت الشبكة الأمريكية أن الكثير لايزال غير واضح، مثل ما سيحدث لدور بريجوجين داخل فاجنر والحرب الأوكرانية، وما إذا كان سيتم التعاقد مع جميع مقاتليه من جانب الجيش الروسي.