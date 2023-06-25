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الأحد 25 يونيو 2023
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

أسامة فيصل يقود هجوم مصر الأولمبي أمام النيجر في كأس الأمم الأفريقية

منتخب مصر الأولمبي
منتخب مصر الأولمبي

 أعلن البرازيلي روجيرو ميكالي، المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، عن تشكيل الفراعنه لمباراة النيجر في المباراة المرتقبة على ملعب طنجة في الجولة الأولي من دور المجموعات في بطولة أفريقيا تحت 23 سنة.

 جاء تشكيل منتخب مصر لمباراة نيجر كالتالي:

  في حراسة المرمى: حمزة علاء.

 في خط الدفاع: محمد طارق _ حسام عبدالمجيد _ أحمد عيد _ محمد أشرف.

     
 في خط الوسط : محمد شحاتة_ أحمد كوكا _ أحمد عاطف قطة _ محمود صابر_

 في خط الهجوم: أسامة فيصل _ إبراهيم عادل.

 

 دكة بدلاء لمباراة مصر أمام النيجر:

قد تكون صورة ‏‏‏شخص واحد‏، و‏‏خبز‏، و‏فطيرة‏‏‏ و‏تحتوي على النص '‏SUPTAN لمباراة النيجر التشكيل 5 15 حمزة علاء أحمد عيد حسام عبد المجيد محمد طارق محمد أشرف محمد شحاتة أحمد نبيل كوکا أحمد عاطف قطة 21 සව S 14 زعزع محمود صابر إبراهيم عادل أسامة فيصل البدلاء محمد مغربي محمود جهاد علي الجبري مصطفي ميسي حاتم محمد عبدالرحمن أجوايرو عماد ميهوب محمد سمير احمد فوزي‏'‏‏

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حرص د.أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على دعم المنتخب الأولمبي لكرة القدم ومؤازرته قبل ساعات من مباراته الأولى مع النيجر والمقرر لها في الثامنة مساء اليوم بتوقيت القاهرة في كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم تحت 23 سنة والمؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

 

 وأعرب وزير الشباب والرياضة من خلال فيديو كونفرانس مع بعثة المنتخب الأولمبي في مدينة طنجة المغربية عن ثقته الكبيرة في اللاعبين مشددًا على أن  الجماهير المصرية تنتظر منهم الكثير في المعترك القاري، وأنه واثق بأن اللاعبين لديهم قدرات وإمكانات تؤهلهم لإسعاد الملايين من الجمهور المصري العظيم.

 

 وتابع د.أشرف صبحي في حديثه للاعبين والجهاز الفني بقيادة البرازيلي ميكالي، المدير الفني، وفي حضور الكابتن محمد بركات، عضو مجلس الإدارة والمشرف على المنتخب، أنه داعم ومساعد لهم بالتنسيق مع مجلس إدارة  الاتحاد المصري برئاسة الأستاذ جمال علام، لتهيئة الأجواء الإيجابية لهم، والتأهل للأولمبياد.

 

 وأضاف وزير الشباب والرياضة أن لديه ثقة في قدرة أحفاد الفراعنة على تقديم عروض قوية في البطولة الأفريقية والمنافسة القوية، وذلك من أجل الاحتفاظ باللقب والتأهل لدورة الألعاب الأولمبية باريس، التي ستقام صيف 2024، مشددًا على أن المنتخب الأولمبي يضم لاعبين واعدين يمثلون المخزون الاستراتيجي لكرة القدم المصرية في المستقبل القريب.

 موعد مباراة مصر والنيجر في كأس الأمم الأفريقية:

 من المقرر أن تنطلق المباراة التي تجمع بين مصر والنيجر، مساء اليوم الأحد، في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت القاهرة، و8 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، 9 مساءً بتوقيت الإمارات.

 

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