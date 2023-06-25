مايان السيد تستعرض أنوثتها داخل حديقة الأزهر (صور)

شاركت الفنانة مايان السيد متابعيها ببعض اللقطات عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، مستعرضة أنوثتها وجمالها أثناء زيارتها لحديقة الأزهر.

مايان السيد

وبدت مايان بإطلالة جذابة ضمت بنطال أبيض ذا ساقين فضفاضتين، ونسقت عليه بلوزة باللون الأخضر الفاتح، مكشوفة الأكمام وتميزت بطيات متعددة من المنتصف؛ لتبرز رشاقتها وقوامها الممشوق.

وتزينت مايان السيد بمجموعة من المجوهرات الرقيقة، فضمت أقراط صغيرة الحجم وخاتم ذهبي رقيق، بالإضافة لإسورة في اليد اليسرى.

وانتعلت مايان حذاء ذا كعب عالٍ باللون الأبيض؛ ليتماشى مع لون ملابسها، وحملت حقيبة صغيرة الحجم مصنوعة من الخوص باللون البيج.

مايان السيد

ومن الناحية الجمالية، إعتمدت مايان تصفيفة شعر بسيطة، تاركة خصلاتها البنية تتدلى على ظهرها بشكل مرتب وناعم، وثبتت قصتها على الجانبين؛ لتبرز جمال ملامحها.

مايان السيد

ووضعت مايان مكياجًا ناعمًا يتماشى مع جمال ملامحها، فرسمت الآيلاينر الأسود فوق عينيها بالإضافة لظلال العين البدرجات البني الفاتحة، وإعتمدت الماسكرا؛ لتحصل على رموش أكثر طولًا وكثافة، واختارت أحمر شفاه باللون النود الفاتح، مما تماشى مع لون بشرتها.

مايان

مايان السيد تتعرض للتحرش من زميلها

وكشفت الفنانة الشابة مايان السيد تعرضها للتحرش علي يد زميل لها فى أحد أعمالها الفنية ولم تفصح عن اسمه، كما أكدت تعرضها للتحرش منذ عدة سنوات أيضا علي يد صديق لها، لافتة أن وقتها لم تكن مدركة لمعني كلمة "تحرش"، مبدية ندمها علي عدم اتخاذ أى إجراء وقتها.

وقالت خلال فيديو لها ظهرت به بحالة تأثر شديدة، عبر حسابها بموقع "انستجرام" :"انا مش هسكت تاني واي حد هيقولي كلمة وأنا ماشية فى الشارع هعمل بلاغ انا دلوقتي صوتي بقي مسموع بسبب البنات اللي اتكلمت وحكت عن تجاربها المؤلمة".

وتابعت باكية :"عايزة امشى في الشارع احس بامان عايزة افتح تليفوني احس بامان عايزة اشتغل مع رجالة احس بامان وأنا مش حاسة بأمان".

وعلقت علي الفيديو قائلة :" عايزة احس بأمان ..بناشد كل الناجيات اللي كتبوا عن قصتهم مع المتهم بالمتحرش #أحمد_بسام_زكي انهم يقدموا بلاغات عشان يتسجن".

أحداث مسلسل 1000 حمد لله على السلامة

وشاركت الفنانة مايان السيد ضمن السباق الرمضاني لهذا العام، خلال مسلسل "100 حمد لله على السلامة"، بطولة الفنانة يسرا ومحمد ثروت وشيماء سيف ومايان السيد وآدم الشرقاوي وسماء إبراهيم ومحمد محمود وإيمان السيد.

وتدور أحداث المسلسل أن الدكتورة سميحة (يسرا) تقرر العودة من كندا إلى مصر مع أولادها، بعد موت زوجها جلال، وذلك بعد أكثر من 25 سنة، برفقة أولادها سامح وسماح لاسترداد ورثهم.