مايان السيد تشعل شوارع باريس بالأحمر الناري وملامح ساحرة

شاركت الفنانة الشابة مايان السيد متابعيها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، أحدث إطلالاتها، أثناء استمتاعها بعطلتها الصيفية في شوارع باريس، لتخطف الأنظار بلوك مثير وجذاب سرق قلوب محبيها.

الفنانة مايان السيد

وبدت مايان بفستان أحمر مكشوف الصدر والأكتاف، وأحد الساقين ومحدد الخصر؛ ليبرز قوامها الممشوق وأنوثتها، وانتعلت سليبر ذا كعب عالٍ باللون الأبيض الشفاف، وحملت حقيبة علي الكتف باللون الأبيض، كما تزينت بمجوهرات رقيقة تتماشى مع ملامحها الهادئة، فضمت سلسلة رفيعة يتدلى منها أسمها "مايان"، بالإضافة لحلق رقيق وخاتم مرصع بالألماس.

ومن الناحية الجمالية، إعتمدت مايان السيد تصفيفة شعر بسيطة، تاركة خصلاتها البنية تنسدل على كتفيها وظهرها بشكل مرتب وناعم كالحرير، وإعتمدت الغُرة بصيحة الويفي الناعمة، لتتماشى مع عمرها وملامحها الهادئة.

مايان السيد

ووضعت مايان السيد مكياجًا بسيط يبرز جمال وجهها دون أن يجعلها أكبر سنًا، حيث إعتمدت ظلال العين بدرجات النود الفاتحة، بالإضافة للهايلايتر اللامع على جانبي العينين، والماسكرا؛ لتحصل على عينينت واسعتين ورموش أكثر طولًا وكثافة، وزينت وجنتيها ببلاشر نود، كما اختارت أحمر شفاه باللون النود المائل للكشمير.

مايان السيد

مايان السيد

ولدت الفنانة مايان السيد في 9 نوفمبر عام 1997 في القاهرة، ودرست المسرح والسينما في AUC، ودخلت المجال الفني عام 2016، فظهرت كوجه جديد في مسلسل "أبو البنات"، بطولة مصطفى شعبان وصلاح عبد الله وعلا غانم ودارين حداد، وفي نفس العام ظهرت في مسلسل " المغني" بطولة الكينج محمد منير ورانيا فرين شوقي ومحمد أبو داود وميرهان حسين وميساء مغربي وإسلام جمال ومحمد عادل وفراس سعيد وجمال عيد الناصر.

مايان السيد

واستولت على البطولة ضمن أجزاء مسلسل "إلا أنا" عام 2021، والتي جسدت فيه دور "خديجة" حكاية "حلم حياتي"، وهو من بطولتها مع منة عرفة، تيام قمر، يوسف عثمان، مروة أنور، قصة يسري الفخراني وتأليف يوسف وجيه وإخراج ياسمين أحمد كامل.

يذكر أن حكاية "حلم حياتي" من مسلسل "إلا أنا" نالت إعجاب الجمهور لتناولها حكاية "خديجة" الفتاة المصابة بالتوحد وكيف تتعامل معها أسرتها وكيف تتعامل مع المحيطين بها وما تتعرض له في حياتها اليومية.

وفي الحلقة الأخيرة من حكاية "حلم حياتي" ظهرت ميريام ومجموعة من الأبطال من ذوي الهمم في المشهد الأخير، ليحتفلوا مع فريق العمل، وظهرت مايان السيد وهو تتحدث إليها وتعبر عن سعادتها بتقديمها شخصيتها.