مايان السيد تبرز جمال وجهها بجلسة تصوير جديدة

خضعت الفنانة مايان السيد لجلسة تصوير جديدة تتميز بخاصية التأثيرات باللون الأبيض والأسود، مما عكس جمال ملامحها الطبيعي، وشاركت متابعيها ببعض اللقطات عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

مايان السيد

مايان السيد تستعرض أناقتها بالأبيض الجذاب

وبدت مايان السيد ببنطال أبيض ذا أكمام فضفاضة، ونسقت عليه قميص أبيض مطرز بأزرار في المنتصف، ومكشوف ناحية الصدر، مما أبرز أنوثتها وجمال ملامحها.

ولم تبالغ مايان السيد في إرتداء المجوهرات، حيث إكتفت بأقراط رقيقة باللون الفضي، وانتعلت حذاء ذا كعب عالٍ باللون الأبيض؛ ليتماشى مع لون ملابسها.

مايان السيد

ومن الناحية الجمالية، إعتمدت مايان السيد تصفيفة شعر بسيطة تاركة شعرها يتدلى على ظهرها وأحد كتفيها بشكل مرتب ولامع كالحرير، وثبتت الغُره على أحد الجانبين؛ لتعطي لمسة أنثوية بسيطة وأنيقة.

مايان السيد

ووضعت مايان السيد مكياجًا هادئًا، فإعتمدت ظلال العين والقليل من الكحل أسفل العين، بالإضافة للماسكرا؛ لتحصل على عينين واسعتين ورموش أكثر طولًا وكثافة، وزينت وجنتيها ببلاشر هاديء وناعم، وإعتمدت أحمر شفاه بدرجات النود الفاتحة.

مايان السيد

مايان السيد تتعرض للتحرش من زميلها

وكشفت الفنانة الشابة مايان السيد تعرضها للتحرش علي يد زميل لها فى أحد أعمالها الفنية ولم تفصح عن اسمه، كما أكدت تعرضها للتحرش منذ عدة سنوات أيضا علي يد صديق لها، لافتة أن وقتها لم تكن مدركة لمعني كلمة "تحرش"، مبدية ندمها علي عدم اتخاذ أى إجراء وقتها.

وقالت خلال فيديو لها ظهرت به بحالة تأثر شديدة، عبر حسابها بموقع "انستجرام" :"انا مش هسكت تاني واي حد هيقولي كلمة وأنا ماشية فى الشارع هعمل بلاغ انا دلوقتي صوتي بقي مسموع بسبب البنات اللي اتكلمت وحكت عن تجاربها المؤلمة".

وتابعت باكية :"عايزة امشى في الشارع احس بامان عايزة افتح تليفوني احس بامان عايزة اشتغل مع رجالة احس بامان وأنا مش حاسة بأمان".

وعلقت علي الفيديو قائلة :" عايزة احس بأمان ..بناشد كل الناجيات اللي كتبوا عن قصتهم مع المتهم بالمتحرش #أحمد_بسام_زكي انهم يقدموا بلاغات عشان يتسجن".

أحداث مسلسل 1000 حمد لله على السلامة

وشاركت الفنانة مايان السيد ضمن السباق الرمضاني لهذا العام، خلال مسلسل "100 حمد لله على السلامة"، بطولة الفنانة يسرا ومحمد ثروت وشيماء سيف ومايان السيد وآدم الشرقاوي وسماء إبراهيم ومحمد محمود وإيمان السيد.

وتدور أحداث المسلسل أن الدكتورة سميحة (يسرا) تقرر العودة من كندا إلى مصر مع أولادها، بعد موت زوجها جلال، وذلك بعد أكثر من 25 سنة، برفقة أولادها سامح وسماح لاسترداد ورثهم.