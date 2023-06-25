فوائد الزنجبيل لمرضى السكري.. يقلل من مقاومة الأنسولين

مرض السكري هو أحد الأمراض التي انتشر في جميع أنحاء العالم وأصبح وباء في الوقت الحاضر، ويميل الناس إلى الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني ، بسبب أسلوب الحياة غير الصحي، وأثبتت العديد من الدراسات أن الزنجبيل له تأثير على أمراض معينة مثل مرض السكري.

فوائد الزنجبيل لمرضى السكري

1- المحافظة على مستوى السكر في الدم

أفادت بعض الدراسات التي أجريت في إيران أن بعض المواد الكيميائية النباتية الموجودة في الزنجبيل مثل جينجيرول ومكونات أخرى يمكن أن تخفض مستوى السكر في الدم، وأظهرت الدراسة التي أجريت في أكثر من 30 يومًا مع بعض مرضى السكري أنه بعد العلاج العلاجي بالزنجبيل ، عانوا من انخفاض مستوى السكر في الدم مما أدى إلى الحفاظ على مستوى السكر في الدم الطبيعي.

2- تحسين تحمل الجلوكوز

تمت دراسة آلية الحفاظ على نسبة السكر في الدم لدى مرضى السكري من قبل بعض الأبحاث ووجدوا أن المادة الكيميائية النباتية التي يحضرها الزنجبيل تسهل عملية التمثيل الغذائي للجلوكوز وتحسن تحمل الجلوكوز في الجسم، وأفادت دراسة أجراها جيمس دبليو ديلي وآخرون ونشرت في Journal of Ethnic Food أن مكملات الزنجبيل فعالة في تحسين تحمل الجلوكوز لدى مرضى السكري وخاصة المصابين بداء السكري من النوع 2

3- تقليل مقاومة الأنسولين

أفادت دراسة أجراها باحثون إيرانيون من جامعة العلوم الطبية ، يزد ، إيران ونشرت في المجلة الوطنية للطب ، أن مكملات الزنجبيل يمكن أن تقلل من مستوى مقاومة الأنسولين بنسبة 10،5٪. يقترح هؤلاء العلماء أيضًا أن مرضى السكري يستهلكون بشكل أفضل حوالي 3 جرام من مكملات الزنجبيل يوميًا لمدة 8 أسابيع أخرى للحصول على الفوائد.

4- زيادة إفراز الأنسولين

وفقًا لدراسة نشرت في المجلة الأوروبية لعلم الأدوية ، وجد العلماء أن مستخلص الزنجبيل يمكن أن يزيد من مستوى إفراز الأنسولين عن طريق التفاعل مع مستقبلات السيروتونين. السيروتونين هو ناقل عصبي في الدماغ يلعب دورًا مهمًا في تعزيز خلايا البنكرياس لإنتاج الأنسولين.

5- تقليل الدهون

يمكن لمكملات الزنجبيل أيضًا أن تقلل من مستوى عدة أنواع من الدهون مثل حمض الدهون الثلاثية والكوليسترول و LDL (البروتين الدهني منخفض الكثافة)، ويُظهر المظهر الجانبي الأفضل للدهون حالة صحية أفضل ويمنع مرضى السكري من الإصابة بمضاعفات.