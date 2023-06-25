الخطيب يوجه الشكر لـ أبو ريدة بعد مساندة الأهلي والكرة المصرية

وجه محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، الشكر للمهندس هاني أبو ريدة، عضو المكتب التنفيذي للاتحادين الدولي والإفريقي، بعد مساندة الأخير للكرة المصرية والمارد الأحمر خلال الفترة الأخيرة.

واستقبل الخطيب، اليوم الأحد، المهندس هاني أبوريدة، والذي حضر لمقر المارد الأحمر لتهنئة النادي على التتويج بدوري أبطال إفريقيا خلال الفترة الأسبوعين الماضيين.

ووجه الكابتن محمود الخطيب الشكر والتحية للمهندس هاني أبوريدة وخلال الجلسة الودية، بعد تهنئته للنادي ومساندته للأهلي عند مشاركته في دوري الأبطال هذا الموسم.

وأكد الخطيب خلال الجلسة أن فعاليات البطولة في العام الحالي تعرض فريق الأهلي لبعض "المخاوف" والعوائق .

وشهدت الجلسة الخوض في الحديث مع المهندس هاني أبو ريدة عن استجابته السريعة، وحرصه على مساندة ودعم فريق الأهلي وكل الفرق المصرية للحصول على حقوقها المشروعة، وهذا شئ يحسب له بكل تأكيد.

وأضاف بيبو أن أبوريدة تحدث معه حول عدد من الملفات الكروية الهامة والتي يسعى من خلالها في الفترة المقبلة لخدمة الأندية والمنتخبات الوطنية خاصة عند المشاركة في البطولات القارية.

الشحات: طموحي مع الأهلي لا يتوقف

في سياق أخر، علق حسين الشحات عبر حسابه الرسمي له بموقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك" على تجديد تعاقده مع الأهلي، حيث قال: "الحمد لله، تستمر حكاية بدأت من سنوات وسنوات، حيث بدأت من مدرجات الملعب حتى أرض الملعب".

وأضاف الشحات: "المسوار مع الأهلي حافل بالإنجازات والبطولات والتتويجات، والتي ارتبطت دائما بكيان كبير تفتخر به، لذلك المارد الأحمر كبير القارة الأفريقية".

وأكمل: "حكايتي مع الأهلي مستمرة وتمتد لسنوات أخرى، كما أنها ستبدأ وكأنها البداية الأولي بالقميص الأحمر المزين بنسر الأهلي الذي يحلق بشكل مستمر في كل مكان في العالم لا يستريح ولا يتوقف عن التحليق".

وأضاف الشحات: "لدي طموح مع الكيان الكبير لا يتوقف، هناك الكثير تحدث واجتهد، لكن الحقيقة غابت عن قطاع كبير من جمهور المارد الأحمر العظيم، لكن التضحيات دائمًا ما تكون لأجل جمهورلا الأهلي، لذا تراب القلعة الحمراء ذهب، سر مع الأهلي تعرف مكانته ومنها مكانتك".

وأتم حسين الشحات تصريحاته: "أشكر لـ أمي الغالية ورحم الله أبي ، كما أشكر زوجتي الغالية وأولادي وإخوتي وكل من كان بجواري وسيظل دائما".