مرتضى منصور يكشف حقيقة رحيل سيف فاروق جعفر عن الزمالك "شاهد "

يكشف مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، حقيقة رحيل سيف فاروق جعفر، لاعب خط وسط الفريق، عن القلعة البيضاء خلال نهاية الموسم.

كتب مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك " يكشف فيها عن رحيل سيف فاروق جعفر عن الفريق قائلًا :" بعد قليل الرد على فتنة سيف جعفر".

سيف فاروق جعفر:

في سياق مٌتصل، انتقل سيف فاروق جعفر، لاعب وسط نادي الزمالك لفريق بيراميدز في الميركاتو الصيفي الحالي 2023، في صفقة مدوية أشار إليها أحمد شوبير خلال الساعات القليلة الماضية.

ووقع سيف فاروق جعفر لنادي بيراميدز على عقد يمتد لـ 4 مواسم بداية من الموسم المقبل 2023 – 2024، في صفقة مدوية تهز القلعة البيضاء بعد توقيع يوسف أسامه نبيه للفريق السماوي أيضًا في انتقالات يونيو الجاري.

وكتب أحمد شوبير من خلال حسابه الشخصي عبر مواقع التواصل الاجتماعي : "مفاجئة سيف فاروق جعفر وقع لمدة 4 سنوات مع بيراميدز بشكل نهائي"، في إشارة إلى أن نادي بيراميدز نجح في حسم ثاني الصفقات من داخل القلعة البيضاء في يونيو الجاري بعدما حصل على توقيع يوسف أسامة.

كشف عبدالواحد السيد، مدير الكرة بنادي الزمالك، عن تأجيل تدريب الفريق الذي كان مقررًا له صباح اليوم الأحد، ليقام في السادسة مساءً على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادًا لمواجهة غزل المحلة المقبلة في الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز المقرر لها الثلاثاء المقبل.

وأكد عبدالواحد السيد أن الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، قرر تأجيل المران نظرًا لارتفاع درجات الحرارة، وحتى لا يتعرض اللاعبون للإرهاق قبل مواجهة غزل المحلة المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل.

وأضاف أن الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو اكتفى صباح اليوم بعقد محاضرة فنية مطولة مع اللاعبين داخل غرفة المحاضرات الفنية بالمبنى المخصص للفريق الأول، على أن يقام المران بشكل طبيعي في السادسة مساء اليوم.

ويستعد الزمالك لملاقاة غزل المحلة مساء الثلاثاء المقبل في المباراة التي تقام على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الـ32 من بطولة الدوري المصري الممتاز.