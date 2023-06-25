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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

منوعات ومرأة

سفرة العيد| حضري ريش اللحم المشوية بالصويا صوص

ريش اللحم المشوية
ريش اللحم المشوية بصلصة الصويا والعسل

ريش اللحم المشوية بالصويا صوص من الأكلات الشهيه التي يمكنك تحضيرها على سفرة العيد، فتتميز بمذاقها اللذيذ والشهي، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيرها بالخطوات.

ريش اللحم المشوية بصلصة الصويا والعسل
 

طريقة عمل ريس اللحم المشوية بالصويا صوص

المقادير

- لحم الريش : 8 قطع

- الصويا صوص : ربع كوب

- العسل : ربع كوب

- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

- زيت الزيتون : ملعقة كبيرة

- الثوم : فصّان (مهروس)

- خل البلسمك : ملعقة كبيرة

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طريقة التحضير

اخلطي الصويا صوص مع العسل والثوم وزيت الزيتون والثوم المهروس والخل البلسمك في طبق.

أضيفي الريش وحركيها حتى تمتزج بالصوص ثم غطي الطبق وأدخليه الثلاجة ليلة كاملة.

ازيلي الريش من الطبق وضعيها في طبق الفرن مع باقي كمية التتبيلة وأضيفي ربع كوب ماء وغطي الطبق بورق الالمنيوم.

 

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أدخلي طبق الفرن للفرن على حرارة 200 درجة لمدة 20 دقيقة ثم خففي النار إلى 190 واتركيها لمدة ساعة حتى تنضج تماماً.

حمري الوجه وقدميها ساخنة إلى جانب السلطة أو الخضار حسب الرغبة.

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