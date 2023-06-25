الخريطة الكاملة لحفلات عيد الأضحى في الوطن العربي

يستعد العالم العربي لاستقبال عيد الأضحى المبارك لعام 2023، ومن أبرز طقوس عيد الأضحى الحفلات الغنائية، وفي هذا العام تكون المنافسة قوية بين نجوم الطرب، وتنقسم الحفلات الغنائية داخل مصر وحفلات خارج مصر ويشارك عدد كبير من فنانين مصر والوطن العربي لإقامة حفلاتهم الغنائية، وتستعرض بوابة الوفد مواعيد وأماكن حفلات أبرز الفنانين والفنانات.

حفلات عيد الأضحى

ماجد المهندس في القاهرة

يأتي في مقدمة الحفلات، الفنان ماجد المهندس الذي يشارك الجمهور المصري بحفلته الغنائية يوم 29 يونيو بالقاهرة وتحديدًا بالتجمع الخامس.

وائل جسار في لبنان

كما يشارك أيضًا من النجوم الفنان اللبناني وائل جسار، بحفل كبير في لبنان، ومن المقرر إقامة الحفل يوم الجمعة 30 يونيو.

راغب علامة يشارك إليسا

قررت ملكة الأحساس المطربة البنانية إليسا أن تشارك الجمهور بحفلة في بيروت، وذلك يوم 30 يونيو الجاري، ويشاركها في الحفل المطرب راغب علامة.

حفل حماقي مع هيفاء وهبي

وأيضًا من الحفلات الذي تحمس لها الجمهور هى حفل حماقي وهيفاء وهبي الذي من المفترض أن يقام يوم 1 يوليو أي ثالث أيام عيد الأضحى المبارك.

حفل عزيز مرقة

وأعلن المطرب الأردني عزيز مرقة عن أقامته حفل غنائي ضمن حفلات عيد الأضحى يوم 1 يوليو بساقية الصاوي داخل حي الزمالك.

حفل كاظم الساهر بصحبه حسين الجسمي

يستعد النجمين كاظم السهر وحسين الجسمي لأقامة حفل غنائي ضخم ضمن احتفالات عيد الأضحى بـ الإمارات، وذلك يوم 1 يوليو.

تامر حسني في لبنان بعد سنوات

وبعد غيب عن الحفلات البنانية قرر المطرب تامر حسني أن يشارك في احتفلات عيد الأضحى لعام 2023، بحفلة في لبنان يوم 8 يوليو.

وعلى الرغم أن ميعاد الحفل يعتبر بعد الانتهاء من احتفالات عيد الأضحى، إلى أن تم بيع أكثر من 60% من تذاكر الحفل في 24 ساعة فقط من طرحها.