حسين الشحات: "تراب الأهلي ذهب بالنسبة لي"

علق حسين الشحات، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على تجديد تعاقده مع المارد الأحمر بالأمس، بعد الجلسة التي جمعت اللاعب بمدير التعاقدات بالفريق أمير توفيق.

وأكد الشحات أن حكايته مع كبير قاة إفريقيا مستمرة، مشيرًا إلى أن مشواره حافل بالإنجازات والبطولات.

وشدد نجم الأهلي على أن طموحه مع الفريق لن يتوقف، كما أنه ضحى كثيرًا من أجل الفريق، لذلك يعتبر تراب القلعة الحمراء ذهب، وأن السير مع الأهلي تستمد من خلاله مكانتك.

الشحات: طموحي مع الأهلي لا يتوقف

تحدث حسين الشحات عبر حسابه الرسمي له بموقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك"، حيث قال: "الحمد لله دائم وأبدا ، تتواصل حكاية بدأت من سنوات وسنوات، بدأت من المدرج إلى أرض الملعب".

وتابع الشحات: "مشواري مع القلعة الحمراء حافل بالإنجازات والبطولات والتتويجات، والتي ارتبطت دائما بكيان كبير تفتخر به، لذلك النادي الأهلي كبير القارة الأفريقية".

وأضاف نجم الأهلي: "الحكاية مع الأهلي تستمر وتمتد لسنوات أخرى، وستبدأ وكأنها البداية بالقميص الأحمر المزين بنسر الأهلي الذي يحلق بشكل مستمر في كل مكان في العالم لا يستريح ولا يتوقف عن التحليق".

وأكمل: "طموحي مع الكيان الكبير لن يتوقف، الكثير تحدث واجتهد، لكن الواقع والحقيقة غابت عن قطاع كبير من جمهور المارد الأحمر العظيم، لكن التضحيات دائمًا ما تكون لأجل جمهورلا الأهلي، لذا تراب القلعة الحمراء ذهب، سر مع الأهلي تعرف مكانته ومنها مكانتك".

وأختتم حسين الشحات تصريحاته: "أتوجه بالشكر لـ أمي الغالية ورحم الله أبي ، كما أشكر زوجتي الغالية وأولادي وإخوتي وكل من كان بجواري وسيظل دائما".

وكان الأهلي قد نجح في تجديد عقد حسين الشحات حتي 2026 المقبل، وأكدت تقارير صحفية أن إدارة المارد الأحمر نجحت في الحفاظ على اللاعب على الرغم من العروض الكبيرة للاعب من الخارج.

يذكر أن الأهلي نجح في التتويج ببطولة دوري أبطال إفريقيا خلال الأسابيع القليلة الماضية، كما حقق لقب كأس مصر والسوبر المصري، بجانب اقترابه كثيرًا من الفوز بلقب الدوري المصري لهذا الموسم، بعدما ابتعد كثيرًا بصدارة المسابقة عن أقرب منافسيه.