حملة 100 يوم صحة تخدم المصريين في كل المحافظات (شاهد)

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة، أن حملة 100 يوم صحة تشمل جميع المحافظات بداية من اليوم ولمدة 100 يوم.

وقال عبدالغفار خلال كلمته في إطلاق حملة 100 يوم صحة بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن الحملة ستكون قريبة من كل مواطن يحتاج رعاية صحية، موضحًا أن الحملة تهتم بصحة المرأة والطفل.

وأشار إلى أن الهدف من مبادرة 100 يوم صحة تعظيم كل المبادرات الرئاسية الخاصة بالصحة العامة بداية من رعاية المولود والأم مرورًا بكل المبادرات الخاصة بفيروس سي ورعاية الأطفال وكبار السن ورعاية السيدات، من خلال عيادات متنقلة في كل المحافظات ستكون بجانب كل بيت وقرية ونجع وكفر على مستوى كل المحافظات.

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إطلاق حملة 100 يوم صحة، تحت رعاية رئيس الجمهورية، كما تفقد رئيس الوزراء السيارات الطبية المخصصة للحملة، والتى ستتواجد بالمحافظات.

تدشن اليوم وزارة الصحة والسكان مبادرة 100 يوم صحة والتى تستهدف الكشف الطبى علي المواطنين بالمجان في جميع المحافظات.

وخصصت وزارة الصحة والسكان خطين ساخنين للرد علي استفسارات المواطنين وهما 15300 و15335 وترفع المبادرة شعار معاك من أول يوم.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، في خطاب موجه لمديريات الشئون الصحية أن مبادرة 100 يوم صحة تستهدف تكثيف الأعمال الإعلامية والتوعوية لخدمات وزارة الصحة وتقديم جميع الخدمات الصحية والعلاجية بجميع المنشآت وعلى رأسها خدمات المبادرات الرئاسية 100 مليون صحة.

ووجهت وزارة الصحة والسكان، مديريات الشئون الصحية تقديم خدمات المبادرات الرئاسية 100 مليون صحة، مع التنسيق بين منسقي المبادرات الرئاسية وإدارات الطب العلاجي، والرعاية الأساسية، وتنظيم الأسرة، ومركز المعلومات، والتواصل المجتمعي والتوعية.

محافظ قنا يدشن حملة 100 يوم صحة

وفي سياق آخر، قال أشرف الداودي محافظ قنا، إن حملة 100 يوم صحة، تضم خدمات الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة مثل السكري، ارتفاع ضغط الدم، السمنة وزيادة الوزن، الاعتلال الكلوي.

وتابع كذلك خدمات دعم صحة المرأة وتشمل التوعية بالفحص الذاتي للثدي، فحص الثدي إكلينيكيا، التوعية بالصحة الإنجابية وخدمات تنظيم وتنمية الأسرة، فحص السكر وضغط الدم.

وأورد المحافظ، أن مبادرة 100 يوم صحة خدمات مبادرات العناية بصحة الأم والجنين للسيدات الحوامل، كشف وعلاج السمع لدى الأطفال حديثي ، فحص المقبلين على الزواج، فحص كبار السن، بالإضافة إلي فحص الأطفال المبتسرين للأمراض الوراثية، فضلًا عن تقديم خدمات التشخيص والإحالة لأطفال المدارس المحتمل إصابتهم بأمراض سوء التغذية من خلال عيادات الربط التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي.

ودشن المحافظ، اليوم الأحد، حملة "100 يوم صحة" بجميع المستشفيات العامة والمركزية والوحدات الصحية داخل المحافظة والتي تستمر فعالياتها حتى 1 اكتوبر المقبل، وتقدم خدماتها لجميع الفئات المستهدفة ضمن مبادرة 100 مليون صحة.

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