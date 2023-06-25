مدبولي يطلق حملة 100 يوم صحة ويتفقد السيارات الطبية المخصصة لها (شاهد)

أطلق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء حملة 100 يوم صحة، تحت رعاية رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي.

و تفقد رئيس الوزراء السيارات الطبية المخصصة للحملة، والتى ستتواجد بالمحافظات.

وقال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، إن الحملة تشمل جميع المحافظات بداية من اليوم ولمدة 100 يوم، وسنكون قريبين من كل مواطن يحتاج رعاية صحية، موضحا أن الحملة تهتم بصحة المرأة والطفل.

انطلاق حملة 100 يوم صحة بقنا

أعلن الدكتور راجي تاوضروس صالح مدير عام مديرية الشؤون الصحية بقنا، عن إنطلاق حملة 100 يوم صحة بجميع المستشفيات العامة والمركزية والوحدات الصحية داخل المحافظة غدا الأحد، وتستمر فعالياتها حتي 1 اكتوبر المقبل ، وسوف تقدم خدماتها لجميع الفئات المستهدفة ضمن مبادرة 100 مليون صحة .

وأكد أن هذه المبادرة ، تعتبر نِتاج وبلورة لخدمات المبادرات الرئاسية 100 مليون صحة، وتسعى إلى التوسع في تقديم خدمات مبادرات الصحة العامة، وتكثيف العمل بها خلال مدة زمنية قصيرة، وكذلك تقديم خدمات المبادرات الرئاسية 100 مليون صحة، وضمان إتاحة الخدمات بالجودة المطلوبة لجميع الفئات المستهدفة، كما تهدف المبادرة إلى تكثيف التوعية بالخدمات المقدمة من وزارة الصحة والسكان، وتضافر الجهود بين جميع الجهات المعنية لضمان إتاحة وجودة الخدمات للمنتفعين .

وأضاف تاوضروس، أن حملة 100 يوم صحة، تقدم خدمات الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة مثل ( السكري ، ارتفاع ضغط الدم ، السمنة وزيادة الوزن ، الإعتلال الكلوي ) وكذلك خدمات دعم صحة المرأة وتشمل ( التوعية بالفحص الذاتي للثدي، فحص الثدي اكلينيكيا، التوعية بالصحة الإنجابية وخدمات تنظيم وتنمية الأسرة ، فحص السكر وضغط الدم ) ، كما تقدم مبادرة 100 يوم صحة خدمات مبادرات (العناية بصحة الأم والجنين للسيدات الحوامل، وكذلك كشف وعلاج السمع لدى الأطفال حديثي الولادة ، ومبادرة فحص المقبلين على الزواج- فحص كبار السن ) بالإضافة إلي فحص الأطفال المبتسرين للأمراض الوراثية ، فضلا عن تقديم خدمات التشخيص والإحالة لأطفال المدارس المحتمل إصابتهم بأمراض سوء التغذية من خلال عيادات الربط التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي، مشيراً إلي أن خدمات المبادرة يتم تقديمها من خلال وحدات الرعاية الأولية ، وكذلك من خلال الفرق المتنقلة والقوافل العلاجية وسيارات تنظيم الأسرة.

وأكد الدكتور راجي ، أن المديرية سوف تُسخر كافة امكانياتها لتنفيذ المبادرة وانجاحها وتحقيق أعلي مستهدف من المستفيدين من خدماتها ، لافتا إلي أنه سيتم تخصیص فرق متنقلة للمساهمة في تقديم خدمات المبادرة ، وكذلك توفير جميع المستهلكات والمستلزمات اللازمة لتنفيذ المبادرة، موضحاً أنه سيتم تخصيص فرق عمل لعمل مسح ميداني من خلال المرور على المنازل لرفع نسب التغطية بالتطعيمات الروتينية ، و حصر جميع المتخلفين عن التطعيم ، وتطعيم كل طفل لم يتم تطعيمه من سن يوم حتى 5 سنوات، مضيفا أن أنشطة المبادرة تشمل تشديد الرقابة على المنشآت الغذائية واتخاذ الإجراءات التصحيحية الفورية وكذلك الإجراءات القانونية اللازمة ، بالإضافة إلي تكثيف أعمال الرقابة على محطات مياه الشرب وحمامات السباحة ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي.