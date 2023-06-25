زيدان يعلق على تعاقد ريال مدريد مع بيلينجهام: "لاعب رائع"

كشف زين الدين زيدان، لاعب ومدرب ريال مدريد السابق، عن رأيه فيما يخص تعاقد الملكي مع الدولي الإنجليزي جود بيلينجهام خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ونجح ريال مدريد في التعاقد مع بيلينجهام لمدة 6 سنوات، قادمًا من بوروسيا دورتموند الألماني.

وأكد زيدان في حوار مع شبكة "Telefoot" الفرنسية أن بيلينجهام يعد لاعبًا مميزًا ورائعًا، وأن الدولي الإنجليزي يتوقع له مستقبل مبهر، خصوصًا وأنه جاهز للعب للملكي.

وشدد على أن كريم بنزيما يجعله يشعر بالحماس والتفاعل داخل الملعب، كما أن الأمر ينطبق على الكرواتي لوكا مودريتش.

زيدان: بيلينجهام لاعب مميز ورائع

بيلينجهام

علق زيدان على تعاقد ريال مدريد مع جود بيلينجهام، حيث قال:: "الدولي الإنجليزي يعد لاعبًا رائعًا للغاية، كما أنني أتوقع له مستقبلًا مبهرًا، فهو جاهز للعب مع ريال مدريد".

بينما تحدث عن بنزيما، فقال: "بنزيما يجعلني أتحمس وأتفاعل داخل الملعب، كما أن اللاعب الذي يجعلني أشعر بالحماس هو كريم، كما أن الأمر ينطبق على لوكا مودريتش".

وعن إجازته أين يقضيها؟، قال: "أتابع جميع المباريات، وأستمتع بمتابعة الدوري الإسباني، هناك أسلوب هجومي مفتوح، كذلك المباريات في الدوري الإنجليزي، أيضًا مباريات منتخب فرنسا".

بينما تطرق للحديث عن مستقبله، فقال: "لا أريد استبعاد أي شيء، فلدي علم بما أريده وما لا أريده، أريد أن استمتع بهذه الراحة الطويلة، لذلك لابد من الاستمتاع بها، لكن رغبتي في العودة للتدريب مازالت موجودة لدي وفي أسرع وقت ممكن".

واختتم زيدان تصريحاته، فقال: "عند وجودي في الملعب، أشعر بتفاعل كبير ويكون الأدرينالين عالي لدي، فالواحد يشعر بكل شيء حوله، لم أشعر بذلك منذ عامين، لكنني سأشعر بذلك مرة أخرى بالتأكيد".

في سياق متصل، كشفت تقارير صحفية إسبانية أن صفقة بيلينجهام كلفت ريال مدريد أكثر من 100 مليون يورو، بعدما أصر بوروسيا دورتموند على الحصول على هذه القيمة من وراء رحيل نجمه اللامع.

وأوضحت أن إدارة ريال مدريد نجحت في الحصول على اللاعب على الرغم من الصراع القوي والشرس بين عدد من الأندية وعلى رأسها مانشستر يونايتد والسيتي وليفربول وبايرن ميونخ الألماني.