لجنه المسابقات تكشف  مواعيد دور الـ8 بكأس مصر

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصرى لكرة القدم، عن مواعيد دور الـ8 من بطولة كأس مصر لمو سم 2022 – 2023

جاءت مواعيد مباريات دور الـ8 بكأس مصر كالتالي

الاثنين 3 / 7 / 2023

البنك الأهلى وبيراميدز بإستاد القاهرة الدولى في تمام الثامنة والنصف مساء

الثلاثاء 4 / 7 / 2023

انبى والنجوم بإستاد بتروسبورت في تمام السادسة مساء

الثلاثاء 4 / 7 / 2023.

الزمالك والمقاولون العرب بإستاد القاهرة في تمام الثامنة والنصف مساء.

تمكن الزمالك في الفوز على نظيره فاركو بثلاثية مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعت بينهما على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات دور 32 من بطولة كأس مصر.

سجل الأهداف كل من أحمد سيد زيزو من خلال ضربة جزاء و الهدف الثاني من مصطفي شلبي سددها في شباك الحارس بتصوبية رائعه سكنت في شباك حارس فاركو ، فيما الهدف الثالث سجله أحمد فتوح من خلال الهدف الثالث.

وحقق فريق نجوم مستقبل مفاجاة من العيار الثقيل من الإطاحة من فريق سموحة بدور الـ16 بكأس مصر.

فاز نجوم المستقبل على سموحة بهدف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس السبتعلى ستاد الإسكندرية في كأس مصر.

سبب تأجيل مران الزمالك اليوم

في سياق مٌتصل، كشف عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك، عن تأجيل تدريب الفريق الذي كان مقرراً له صباح اليوم الأحد، ليقام في السادسة مساءً على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة غزل المحلة المقبلة في الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز المقرر لها الثلاثاء المقبل.

أشار عبد الواحد السيد، أن الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم قرر تأجيل المران نظراً لارتفاع درجات الحرارة، وحتي لا يتعرض اللاعبون للإرهاق قبل مواجهة غزل المحلة المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل.

وأضاف أن الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لفريق الزمالك اكتفى صباح اليوم بعقد محاضرة فنية مطولة مع اللاعبين داخل غرفة المحاضرات الفنية بالمبنى المخصص للفريق الأول، على أن يقام المران بشكل طبيعي في السادسة مساء اليوم .