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الأحد 25 يونيو 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

عقوبة التلاعب فى تعريفة المواصلات قبل عيد الأضحى

موقف ميكروباصات
موقف ميكروباصات

يلجأ بعض سائقي الميكروباصات في الأعياد والمناسبات العامة، إلى رفع قيمة الأجرة دون وجه حق، مستغلين زحمة العيد وكثرة عدد المسافرين والمقبلين على التنقل في إجازة العيد.

لذلك حدد القانون بعض العقوبات لرادعة المخالفين، والقضاء على أساليب الجشع والاحتكار، تبدأ بالغرامة وتنتهي بسحب رخصة السيارة.

 

عقوبات المخالفين من السائقين:

 

يعاقب بغرامة لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد على 1500 جنيه كل من ارتكب أيا من الأفعال الآتية:

 

يعاقب كل سائق مركبة أجرة مرخصة بالعداد أو بدونه امتنع بغير مبرر عن نقل الركاب.

 

يعاقب كل سائق امتنع عن تشغيل العداد.

يعاقب سائق نقل ركاب من غير مواقف الانتظار المخصصة لمركبات الأجرة بدون عداد.

 

يعاقب كل سائق طلب أجرا أكثر من المقرر.

 

يعاقب كل سائق نقل عددا من الركاب يزيد على الحد الأقصى المقرر.

 

في حالة السير بدون فرامل.

 

يعاقب كل من يتجاوز السرعة المقررة على الطرق.

 

يعاقب السائق في حالة الاعتداء على رجال المرور.

 

ارتكاب فعل فاضح فى الطريق ومخل بالآداب.

 

عدم استخدام اللوحات المعدنية المنصرفة من المرور.

 

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