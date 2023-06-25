العلاقات الاقتصادية بين مصر والهند.. 12 مليار دولار في التجارة (فيديو)

وصل رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، إلى مصر أمس في زيارة، بدعوة من الرئيس عبدالفتاح السيسى، وكان في استقباله الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمطار القاهرة الدولي.

تتمتع مصر والهند بعلاقات اقتصادية متنوعة ومتطورة، وتعتبر الهند أكبر شريك تجاري لمصر في منطقة جنوب آسيا، حيث يتم تداول السلع والخدمات بين البلدين بطريقة مستمرة.

ووفقًا لتقرير عرضته فضائية “اكسترا نيوز” فإنه تتميز العلاقات الاقتصادية بين مصر والهند بالتنوع والشمولية، إذ بلغ قيمة التبادل التجاري خلال عام 2022 نحو 7 مليارات دولار.

ويتوقع زيادة التبادل التجاري بين مصر والهند بالسنوات الـ 5 القادمة لـ 12 مليار دولار.

وبلغت الاستثمارات الهندية في مصر نحو 3.5 مليار دولار.

وبلغت قيمة الصادارات المصرية إلى الهند خلال عام 2022 إلى 1.9 مليار دولار.

وبلغت قيمة الوارادات المصرية من الهند خلال عام 2022 4.1 مليار دولار.

ويعد الوقود المعدني والزيوت المعدنية والأسمدة أهم الصادرات للهند.

وتعد أهم الوارادات من الهند لمصر: اللحوم والحديد والصلب والوقود المعدني.

وتستثمر الشركات الهندية بمصر الهيدروجين الأخضر وسيارات الكهرباء .

العلاقات المصرية الهندية

وتعتبر مصر بدورها هي البوابة الطبيعية للهند إلى أفريقيا والشرق الأوسط، حيث يستخدم الكثير من المستثمرين الهنود مصر كمركز للتوزيع في تلك المناطق، كما تتعاون الحكومتان في مجالات التجارة والاستثمار، حيث يعمل الجانب الهندي على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع مصر من خلال توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم في العديد من المجالات.

وتعد الزيارات الرسمية بين البلدين من العوامل المهمة في تعزيز العلاقات الاقتصادية، حيث يزور المسئولون الهنود مصر بشكل دوري لإجراء محادثات ثنائية وتبادل وجهات النظر حول القضايا الاقتصادية المهمة.

وتعتبر مصر والهند عضوين في عدد من المنظمات الاقتصادية الإقليمية والدولية، مثل منظمة التجارة العالمية (WTO) واتفاقية التجارة الحرة لمنطقة جنوب آسيا (SAFTA) والاتحاد الأفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي، وتعمل الحكومتان على تشجيع التعاون والتبادل التجاري والاستثماري بين البلدين من خلال هذه المنظمات.

وفي السنوات الأخيرة، شهدت العلاقات الاقتصادية بين مصر والهند تطورًا ملحوظًا، إذ تم توقيع اتفاقيات جديدة لتعزيز التعاون في الكثيرمن المجالات، مثل الزراعة والتعليم والتكنولوجيا والطاقة الشمسية، كما شهدت السنوات الأخيرة زيادة في حجم التجارة بين البلدين، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والهند نحو 3.5 مليار دولار في عام 2020.

ويتوقع أن تستمر العلاقات الاقتصادية بين مصر والهند في التطور والتعزيز في المستقبل، حيث تتوافر في البلدين فرص كبيرة للتعاون في مجالات الصناعات الناشئة والتكنولوجيا والطاقة والزراعة والسياحة.