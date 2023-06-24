حجم التبادل التجاري بين مصر والهند

قال الدكتور أبو بكر الديب، الخبير الاقتصادي، إن زيارة رئيس وزراء الهند ناريندا مودي إلى القاهرة اليوم السبت مهمة للغاية وفي توقيت مهم، إذ إنها ستعطي دفعة للعلاقات المشتركة بين البلدين وتحدث قفزة في التبادل التجاري والاستثماري بينهما.

العلاقات المصرية الهندية

وأضاف الديب، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أن الزيارة تعكس مدى أهمية التعاون المشترك، حيث أن العلاقات بين مصر والهند في أزهي عصورها حاليا في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، لافتًا إلى أن الرئيس السيسي زار الهند ثلاثة مرات.

التعاون في المجالات المختلفة

وذكر الخبير الاقتصادي، إلى أن الهند قوة اقتصادية كبري وذات نفوذ في المحيط الهندي ومصر أيضا دولة محورية ولاعب رئيسي في الشرق الأوسط، متوقعًا مزيد من التعاون في مجالات الامن الغذائي وزيادة التبادل التجاري مشيرًا إلى أنه بلغ ما يقرب من 7.2 مليار دولار خلال عام 2021- 2022 م، ويمكن زيادته إلى 20 مليار دولار بحلول 2023.

حجم الصادرات المصرية

وأفاد الديب، أن حجم الصادرات المصرية إلى الهند بلغ 3.52 مليار دولار، بزيادة 86% عن العام المالي 2020/ 2021، و3.74 مليار دولار حجم واردات مصر من الهند، بزيادة 65% عن العام المالي 2020/ 2021، حيث أن الزيوت المعدنية والبترول والأسمدة والكيماويات غير العضوية والقطن سجلت أهم الصادرات المصرية إلى الهند، بينما لحم الجاموس والحديد والصلب والمركبات الخفيفة والغزل القطني أهم صادرات الهند إلى مصر.