13.7% ارتفاعاً في قيمة التبادل التجاري بين مصر والهند خلال عام 2022

كشفت بيانات الجهاز المركـــزي للتعــــبئة العامـــة والإحصاء اليوم السبت الموافق 24/ 6/ 2023 عن ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر والهند لتصل إلى 6 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 5.3 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 13.7%؛ حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية إلى الهند 1.9مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 2مليار دولار خلال عام2021 بنسبة انخفاض قدرها 6.5%، وسجلت قيمة الواردات المصرية من الهند4.1 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 3.2 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 26.4%.

اشار الجهاز الى أهم المجموعات السلعية التى صدرتها مصر إلى الهند خلال عام 2022

وتضمنت الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 1.2مليار دولار. أسمدة بقيمة 268 مليون دولار. ومنتجات كيماوية غير عضوية بقيمة 241مليون دولار. ،وأحجار وأسمنت بقيمة 92مليون دولار. ،وقطن بقيمة 77 مليون دولار.

كما اشار الي أهم المجموعات السلعية التى استوردتها مصر من الهند خلال عام 2022

شملت لحوم بقيمة 674 مليون دولار. وحديد وصلب بقيمة 539 مليون دولار. ووقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 386 مليون دولار.

ومنتجات كيماوية عضوية بقيمة 363 مليون دولار . وألات، أجهزة الية وأجزاؤها بقيمة 435 مليون دولار.

وبلغت قيمة الاستثمارات الهندية في مصر 266.1 مليون دولار خلال العام المالى 2021/2022 مقابل 3.3 مليون دولار خلال العام المالى 2020/2021 .

وسجلت قيمـة تحـويلات المصريين العاملين بالهنـد 6 مليـون دولار خـلال العـام المـالـي 2021/ 2022 مقابل 5.8 مليون دولار خلال العام المالي 2020 / 2021بنسبة ارتفاع قدرها 3.6%، بينما بلغت قيمة تحويلات الهنود العاملين في مصر 16.3 مليون دولار خــلال العــام المــالـي2021 / 2022 مقابل14.3مليون دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 13.8%.

وسجل عدد سكان مصر 104.4 مليون نسمة عام 2022، بينما سجل عدد سكان الهند 1.4 مليار نسمة عام 2022.

وبلغ عـدد المصـريين المتواجديـن بدولة الهند طبقــاً لتقـديـرات البعثة 300 مصري حتى نهاية عام 2021 .