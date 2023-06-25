تباين مؤشرات البورصات العربية خلال تداولات اليوم

شهدت مؤشرات البورصات العربية فى تداولاتها اليومية تبايناً مابين الأنخفاض والأرتفاع عند الأغلاق خلال تعاملات، اليوم الأحد، واليكم بعض الموشرات .

البورصة الكويتية تغلق تعاملاتها على انخفاض

البورصة الكويتية

انهت مؤشرات البورصة الكويتية تعاملاتها خلال جلسة، اليوم الأحد، على انخفاض مؤشرها العام بواقع 59.6 نقطة ليصل الى مستوى 6989.68 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.85% .

وتم تداول نحو 151.1 مليون سهم فى أسواق البورصة الكويتية عبر 7592 صفقة نقدية بقيمة 33.4 مليون دينار (نحو 101.2 مليون دولار).

البورصة الأردنية تغلق على ارتفاع

البورصة الأردنية

أغلقت مؤشرات البورصة الأردنية تعاملاتها خلال جلسة، اليوم الأحد، على ارتفاع بنسبة بلغت نحو 0.37%، لتصل الى مستوى 2455.78 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 5.4 ملايين سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 5.3 ملايين دينار أردني، نتيجة تنفيذ 2587 صفقة، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

بورصة مسقط ترتفع بنسبة 0.35 %

بورصة مسقط

أغلق مؤشرات بورصة مسقط "30" خلال جلسة، اليوم الأحد عند مستوى 4747.56 نقطة مرتفعًا بـ16.4 نقطة بنسبة ارتفاع تعادل نحو 0.35 % مقارنةً مع آخر جلسة تداول التي بلغت 4731.12 نقطة.

وبلغت قيمة التداول مليونين و819 ألفًا و961 ريالًا عُمانيًّا، مرتفعة بنسبة 18.99 % مقارنةً مع آخر جلسة تداول التي بلغت مليونين و369 ألفًا و971 ريالًا عُمانيًّا.

مؤشر بورصة قطر ينخفض بنسبة 2.6 %

بورصة قطر

أغلقت مؤشرات البورصة القطرية تعاملاته خلال، اليوم الأحد، منخفضاً 263.01 نقطة، أي بنسبة 2.6 %، ليصل إلى مستوى 9 آلاف و843.12 نقطة.

وتم خلال الجلسة، تداول 148 مليونا و75 ألفا و189 سهما، بقيمة 340 مليونا و307 آلاف و390.274 ريال، نتيجة تنفيذ 11653 صفقة في جميع القطاعات.

وارتفعت في الجلسة أسهم 4 شركات، بينما انخفضت أسعار 42 شركة أخرى، فيما حافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق.

مؤشرا البحرين يقفلان على انخفاض

بورصة البحرين

أقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,956.32 بانخفاض قدره 5.11 نقاط عن معدل الإقفال السابق، كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 746.15 بانخفاض قدره 1.46 نقطة عن معدل إقفاله السابق.

وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة مليونا و672 ألفا و409 أسهم بقيمة إجمالية قدرها 432 ألفا و768 دينارا بحرينيا تم تنفيذها من خلال 52 صفقة.

بورصة مصر تغلق على تراجع

بورصة مصر

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات اليوم، وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 15 مليار جنيه ليصل إلى 1.149 تريليون جنيه، بعد تداولات كلية بلغت 1.8 مليار جنيه.

وانخفض مؤشر البورصة الرئيس (إيجي إكس 30) بنسبة 2.4% ليبلغ 17287.64 نقطة، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بنسبة 0.65% مسجلاً 3493.31 نقطة، وتراجع مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقاً بنحو 0.86% لينهي التعاملات عند مستوى 5174.62 نقطة.