محافظ بني سويف يستقبل قيادات وممثلي الطائفتين الأرثوذكسية والكاثوليكية

المحافظ يستقبل القيادات الكنسية

استقبل المحافظ الدكتورمحمد هاني غنيم، اليوم الأحد، وفدًا من قيادات وممثلي الكنسية الأرثوذكسية ضم نيافة الحبر الجليل الأنبا" غبريال أسقف بني سويف ،نيافة الحبر الجليل الأنبا إسطفانوس أسقف ببا،نيافة القمص باسيليوس دير الأنبا بولا نيافة القمص فام الأنطونى دير الأنبا أنطونيوس بمركز ناصر القمص باخوم مطرانية بني سويف_ القمص عبد القدوس مطرانية ببا القمص إسطفانوس سكرتير مطرانية بني سويف ومن الكنيسة الكاثوليكية نيافة القمص بولس فهمي وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك ببني سويف وبحضور سامح فرج المدير الإداري لمستشفى سانت تريزا

وقدًم الوفد الكنسي التهنئة للدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، وكافة قيادات وأبناء بني سويف بعيد الأضحى المبارك مؤكدين تميز شعب مصر برسوخ ومتانة الوحدة الوطنية وخصوصية وعمق مشاعر الود والمحبة التي تجسد الروح المصرية السمحة التي يشهد التاريخ عليها والتي كانت وستظل دوما حائط الصد القوى والحصن الحصين،الذي تتهاوى أمامه أية محاولات للفُرقة ومواجهة كيد المتربصين بتماسك ووحدة النسيج الوطني من أبناء الشعب المصر

في المقابل عبر محافظ بني سويف عن شكره للقيادات الكنسية،وتقديره لهذه الزيارة الكريمة واللفتة الطيبة التي تجسد بشكل أصالة وتماسك الشعب المصري وأن أعيادنا ومناسباتنا واحدة وعلى قلب رجل واحد خلف قيادتنا السياسية لحفظ وصون أمن واستقرار مصر ومواصلة جهود التنمية في كافة القطاعات والمجالات.

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