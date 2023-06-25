الهلال السعودي يشعل الميركاتو ويحسم صفقة نيمار

أشعل نادي الهلال السعودي برئاسة فهد بن نافل الميركاتو الصيفي في السعودية، بعدما كشفت تقارير صحفية عن حصوله على توقيع البرازيلي نيماي دي سيلفا نجم منتخب البرازيل وفريق باريس سان جيرمان.

وينتهي عقد نيمار مع الفريق الباريسي في صيف 2025، وتبلغ قيمته التسويقية 70 مليون يورو بحسب موقع "ترانسفير ماركت".

نيمار للهلال السعودي والإعلان خلال أيام

كشفت شبكة "فوربس"، أن نادي الهلال السعودي حسم تعاقده بشكل رسمي مع البرازيلي نيمار، صانع ألعاب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، على أن يتم الإعلان عن الصفقة خلال الأسبوع القادم.

وكان الهلال تعاقد حسم منذ أيام أولى صفقاته الصيفية، بالتعاقد مع متوسط الميدان البرتغالي روبن نيفيش؛ لمدة 3 سنوات، قادمًا من صفوف وولفرهامبتون الإنجليزي.

ولكن من المنتظر ألا تكون هذا هي الصفقة المدوية لفريق الهلال، حيث كتب العجلان عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر": "حسب معلوماتي.. الأفضل لم يأتِ بعد، (ربما) يكون هناك مفاجأة من العيار الثقيل".

وجائت هذا التدوينة بعدما نقلت تقارير صحفية أن رغبة نيمار في الرحيل عن الفريق الفرنسي ودخوله ضمن قائمة إهتمامات الإدارة الهلالية؛ لتعويض الفشل في التعاقد مع الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي.

روبن نيفيز يتصدر حديث الساعة في السعودية بعد إنضمامه للهلال السعودي

تصدر روبن نيفيز، لاعب فريق الهلال السعودي المنضم حديثًا لصفوف الزعيم، محركات البحث عبر منصات التواصل الاجتماعي ليسجل أعلى المشاهدات لـ فيديو الإعلان عن اللاعبين المنضمين للأندية السعودية في الفترة الأخيرة.

روبن نيفيز خالي من البطاقات الحمراء

يخلو السجل الكروي للبرتغالي روبين نيفيز، المنتقل حديثًا إلى نادي الهلال من أي بطاقة حمراء مباشرة وعدم تعرضه للطرد طوال 346 مباراة خاضها اللاعب مع الأندية التي دافع عن ألوانها.

وعلى الرغم من حساسية مركزه في وسط الملعب، والذي يتطلب احتكاكًا مباشرًا مع المنافسين، لم يتعرض اللاعب صاحب الـ26 عًاما للطرد بفضل قوته الجسمانية التي تسهل له عملية افتكاك الكرة.

و منذ العام 2021 تلقى اللاعب البرتغالي إنذارًا بالطاقة الصفراء خلال مشاركته مع منتخب في كأس العالم قطر 2022، وخلال مسيرته مع فريق ولفرهامتون نال اللاعب 12 بطاقة صفراء أخرها 20 مايو 2023 أمام إيفيرتون والتي انتهت بالتعادل 1-1.