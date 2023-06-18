تنافس سعودي على مهدي طارمي مهاجم بورتو البرتغالي

تتنافس 3 أندية سعودية على المهاجم الإيراني مهدي طارمي لاعب بورتو البرتغالي لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال الصحفي التركي أكرم كونور، أن أندية الهلال والنصر والأهلي يتنافسون على ضم مهدي طارمي خلال ميركاتو الصيف المقبل.

وتأتي الأندية السعودي على مهاجم بورتو لتدعيم خط الهجوم في استقطاب الدوري السعودي نجوم الصف الأول في أوروبا.

وتشير تقارير صحفية أن نادي الهلال يبحث ضم مهدي طارمي لتعويض المهاجم النيجيري أوديون إيجالو، بداية من الموسم المقبل.

ويرتبط مهدي طارمي بعقد مع نادي بورتو البرتغالي حتى صيف الموسم المقبل لكن من المتوقع أن يكون منفتحًا تجاه عملية بيعه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة للاستفادة المالية قبل التوقيع لأي نادي في الشتاء المقبل.

نجولو كانتي لاعبا في الاتحاد السعودي لمدة 4 سنوات



نجحت إدارة نادي الاتحاد السعودي في حسم التعاقد مع النجم الفرنسي نجولو كانتي لاعب فريق تشيلسي الإنجليزي ضمن خطة قلعة النمور لدعم صفوفها خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

وأكدت صحيفة عكاظ في تقرير لها اليوم السبت أن إدارة الاتحاد أنهت الاتفاق مع كانتي لمدة 4 سنوات، على أن يتم الإعلان الرسمي عن الصفقة خلال الساعات المقبلة بعد الاتفاق على باقي التفاصيل.

وتعد صفقة كانتي هي الثانية للاتحاد في الميركاتو الصيفي الجاري بعد التعاقد مع النجم الفرنسي كريم بنزيما قادمًا من صفوف نادي ريال مدريد الإسباني، في حين مازالت المفاوضات مستمرة مع عدد من الصفقات الأخرى التي تسعى الإدارة لحسمها.

الاتحاد يبحث عن بديل حجازي

وتبحث إدارة الاتحاد عن مدافع سوبر للتعاقد معه هذا الصيف أيضًا وذلك لتعويض أحمد حجازي الذي تعرض لإصابة قوية في الرباط الصليبي وسيغيب عن الفريق لفترة طويلة.