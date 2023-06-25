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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

اقتصاد

مواعيد صرف مرتبات يوليو وأغسطس وسبتمبر

طارق بسيوني رئيس
طارق بسيوني رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية

أعلنت وزارة المالية، مواعيد صرف مرتبات أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر المقبلة، للعاملين بكل الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها، موضحة أنه سيتم صرف متأخرات مستحقات العاملين لمدة ٣ أيام من كل شهر.

قال طارق بسيوني رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه سيتم صرف رواتب العاملين بالدولة عن شهر يوليو بدءًا من ٢٣ يوليو، والمتأخرات أيام ٩، ١٠، ١١ من الشهر نفسه، وصرف مرتبات شهر أغسطس بدءًا من ٢٤ أغسطس، والمتأخرات أيام ٧، ٩، ١٠ من الشهر نفسه، ومرتبات شهر سبتمبر بدءًا من ٢١ سبتمبر، والمتأخرات أيام ٧، ١٠، ١١ من الشهر نفسه، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

أهاب بالعاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.

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