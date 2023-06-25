الإنتهاء من تنفيذ الخطة الإستثمارية الموحدة بالشرقية

بنسبة تنفيذ 100 %..

استعرض مجلس تنفيذي محافظة الشرقية برئاسة الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الخطة الإستثمارية الموحدة للعام المالي الحالي 2022 -2023، بحضور الدكتور احمد عبد المعطي والمهندسة لبني عبد العزيز نائبي المحافظ، والمهندس محمد الصافي سكرتير عام المحافظة، والمحاسب سامي معجل السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات، وسعد الفرماوي الخبير الوطني، والعقيد تامر مباشر مدير إدارة المرور، والعقيد سامي إسماعيل مدير إدارة المرافق، والمقدم شريف عمران وكيل إدارة الحماية المدنية، والرائد رجب علي بمباحث التموين، ومديري المديريات الخدمية والهيئات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري الإدارات النوعية، وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.

وأشاد محافظ الشرقية، بمعدلات أداء تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية المدرجة بخطة العام المالي 2022/2023 بمراكز ومدن المحافظة بتحقيق نسبة تنفيذ بلغت 100 % لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

من جانبه استعرض محمد العزوني مدير الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة بالمحافظة، موقف تنفيذ الخطة الموحدة بالمراكز والمدن والأحياء، حيث تمت الإشارة إلى أن إجمالي اعتمادات الخطة الإستثمارية للعام المالي 2022 / 2023 بلغت 774 مليون و 721 ألف جنيه، وذلك بعد إضافة مبلغ 78 مليون جنية مكافأة حوافز الإستثمار وتم تنفيذها بنسبة 100 %، في برامج النقل والمواصلات - الكهرباء - تحسين البيئة -، تدعيم الوحدات المحلية - الأمن والإطفاء والمرور - وذلك لتحسين مستوى جميع الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، حتى يشعر المواطن بالتغيير نحو حياة أفضل.

كما استعرض موقف تنفيذ خطة مديريات الخدمات، مشيراً إلى أن إجمالي اعتمادات خطة المديريات للعام المالي 2022 - 2023 بلغ 193 مليون و 647 ألف جنيه، بنسبة تنفيذ 65 % وإجمالي اعتمادات الهيئات المركزية و الشركات للعام المالي 2022 - 2023 بلغ 4 مليار و 756 مليون و 965 ألف جنيه بنسبة تنفيذ 79 % .

أكد محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري المديريات الخدمية والهيئات بالتعاون والتكامل لطرح مشروعات الخطة الإستثمارية المستقبلية للعام المالي 2023 - 2024 في مختلف القطاعات مع تحديد الأولويات للمناطق البعيدة والمحرومة من الخدمات والعمل على تحقيق التنمية في القطاعات المختلفة تماشياً مع الجهود المبذولة للدولة في الإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.