الأحد 25 يونيو 2023
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

موعد وصول المنتخبات إلى مصر للمشاركة في بطولة أفريقيا للبوتشا

المنتخب الوطني
المنتخب الوطني

كشف الاتحاد المصري لرياضات اللاعبين ذوي الشلل الدماغي برئاسة الدكتور أحمد آدم، عن الموعد المقرر لوصول المنتخبات المشاركة في بطولة أفريقيا للبوتشا ، التي تقام فعالياتها في مصر للمرة الأولى.
 

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ومن المقرر أن تصل المنتخبات المشاركة إلى القاهرة يوم 2 يوليو المقبل، على أن يكون يوم 3 يوليو افتتاح البطولة، التي ستقام فعالياتها على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.
وتشهد البطولة مشاركة 5 دول، تأتي مصر البلد المستضيف في مقدمتها و المغرب، تونس، جنوب أفريقيا، ناميبيا، باجمالي 33 لاعب ولاعبه. 

مشاركة المنتخب الوطني ..

ويشارك المنتخب الوطني بـ10 لاعبين، بينما يشارك جنوب أفريقيا والمغرب بـ 7 لاعبين، وتونس، وناميبيا بـ3 لاعبين.
يذكر أن هذه هي المرة الأولى التي تستضيف مصر البطولة، بعد الجهود التي تم توفيرها من قبل الاتحاد المصري لرياضات اللاعبين ذوي الشلل الدماغي برئاسة الدكتور أحمد آدم ومجلس إدارة الإتحاد من أجل تنظيمها في مصر هذا العام. 
جدير بالذكر أن هذه البطولة تؤهل إلي اولمبياد باريس 2024 لمنافسات الزوجي والفرق وهي تقام تحت رعاية الاتحاد الدولي للبوتشا.

على جانب آخر ، تمكن المنتخب الوطني لناشئي السباحة بالزعانف إنجازا تاريخيا لأول مرة في بطولة العالم للناشئين للسباحة بالزعانف في نسختها الـ 18 والتي أقيمت بمصر بعد احتلال المركز الثالث في جدول ترتيب الميداليات برصيد 14 ميدالية متنوعة.
وأسدل الستار أمس السبت على منافسات بطولة العالم للناشئين للسباحة بالزعانف في نسختها الـ 18 والتي استضافها حمام السباحة الأولمبي باستاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 19 إلى 24 يونيو الجاري.

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