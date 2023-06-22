راغب علامة يتصدر يوتيوب بأغنيته "في كتير حلوين"

يواصل المطرب اللبناني راغب علامة النجاح بأغنيته الجديدة " في كتير حلوين"، حيث حصد الفيديو كليب بعد طرحه بيومان، عبر قناته الخاصة على الموقع يوتيوب 244 ألف مشاهدة، وظهر راغب علامة في الفيديو كليب بلوك جديد حيث ارتدى راغب بدلة باللون البينك.

لقطة من كليب راغب علامة “في كتير حلوين”

" في كتير حلوين" هي أغنية باللهجة المصرية من كلمات عصام شعبان، وألحان عبده سليم، وتوزيع حمدى مهيرى، وصوّر علامة الأغنية على طريقة الفيديو كليب فى اليونان، ودارت فكرتها فى إطار جو راقص ملئ بالبهجة والألوان المبهرة، وهى إنتاج 'مزيكا' للمنتج محمد جابر.

وطرحت شركة مزيكا للنجم اللبناني راغب علامة على اليوتيوب، وجميع المنصات الرقمية، ومحطات الراديو، الأغنية يوم الثلاثاء الماضي .

‏وقد عبر الفنان راغب علامة عن سعادته بتعاونه مع شركة مزيكا وأكد بقوله: "الأستاذ محسن جابر الأخ والمنتج الكبير والصديق، أنا بعمري أنا وهو ما وقفناش التعامل سويا، جلساتنا الفنية فضلت مستمرة وتعاون على صعيد الالبومات الرقمية التي هو طورها بشكل محترف، واحنا سعدنا بالتعامل مع نجله محمد جابر اللي يطوّر الشركة، وإن كان على صعيد أغاني واستشارات ولقاءات نحن وهو دائمًا مع بعض، وشفنا نجاحات مع بعضينا أبدا أبدا ما أنساها، وأنا وهو قررنا انتاج عمل أغنية "في كتير حلوين".

يذكر أن الفنان راغب علامة احتفل بعيد ميلاده الأسبوع الماضى ونشر مقطع من أغنية 'فى كتير حلوين' أثناء الاحتفال، كما نشر أيضا مقطعا آخر بحفله الأخير فى قطر، ولاقى إعجابا وتفاعلا كبيرا بين رواد السوشيال ميديا.. وتقول كلمات "فى كتير حلوين".

راغب علامة

كلمات اغنية راغب علامة الجديدة

فيه كتير حلوين وإشمعنا إنت .. كل أما تخش مكان

خطاف للعين وإن كان مقلوب

فجأه بتقلبه روقان

فيك إيه م السحر اللي مخلي

لحضورك طعم غريب

فـهـمـنا يـا جـامـد يـا مـعـدي .. ياجميل يا لذيذ يارهيب

لالا لأ فيه حضور فيه كاريزما .. وشـاغـلـنـا وعـامـل أزمـه

و بتاكل الجو بنظره .. هنكابـر ليه مـالـوش لازمه

لا لا لأ فيه حـضـور فيه هيبـه .. مـقبـول بطريقـه عـجـيبه

مش بس عـشـان متدلع .. ده عشان ليك طـله رهيبه

ياجميل يا لذيذ يارهيب

فيه كتير حـلويـن جـداً لـكـن .. روحنا لروحهم مش قابله

بس انت بقى في حته لوحـدك .. بصراحه عنيك مش سهله

ولا شوفت إتنين مـره اختلفوا .. عـلى إن حـضـورك نـعـمـه

بـيـقـول عـلـيـك قـمــر إنـمـا لا .. انا شايفك أحـلى وأحلى

لا لا لأ فيه حضور فيه كاريزما .. وشـاغـلـنـا وعـامـل أزمـه

و بتاكل الجو بنظره .. هنكابـر ليه مـالـوش لازمه

لا لا لأ فيه حـضـور فيه هيبـه .. مـقبـول بطريقـه عـجـيبه

مش بس عـشـان متدلع .. ده عشان ليك طـله رهيبه