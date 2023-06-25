تفاصيل الخريطة الفنية لـ قناة المحور في عيد الأضحى

تفصالنا أيام قليلة عن الماراثون عيد الأضحي، وتقدم عدد من قنوات الشاشة الصغيرة الساحرة، وعلى رأسهم قناة المحور مجموعة أعمال فنية متنوعة من الأفلام والمسرحيات والمسلسلات القديمة والحديثة، وتستعرض بوابة الوفد خريطة قناة المحور في عيد الأضحى

يوم وقفة عرفات

يوم عرفة تقدم تغطية خاصة من خلال نقل حي وبث مباشر من الأراضي المقدسة ونقل وقفة الحجيج بعرفة السابعة صباحا، وفي الخامسة وبث مباشر لنفرة الحجيج لمزدلفة .

فى السادسة مساء مسلسل "حرب" يعقبه مسلسل "الكتيبة 101"، وفى السهرة الفيلم العربى "خيال مأته"، وتقدم فى الساعة 12 بعد منتصف الليل مسرحية "علشان خاطر عيونك".

أول أيام العيد

يعرض الفيلم العربى "الزوجة 13"، فى العاشرة صباحا، وفى الرابعة عصرا فيلم "تيتة رهيبة"، فى السادسة مساء مسلسل "حرب" يعقبه مسلسل "الكتيبة 101"، يعقبه فى الثامنة مساء فيلم "حالة حب" فى السهرة الفيلم العربى "عندما يقع الإنسان في مستنقع أفكاره فينتهي به الأمر إلى المهزلة"، وتقدم فى الساعة 12 بعد منتصف الليل مسرحية "سيدتى الجميلة ".

ثانى أيام العيد

يعرض فيلم " بوبوس " في الرابعة عصرا ، فى السادسة مساء مسلسل "حرب" يعقبه مسلسل "الكتيبة 101"، يعقبه فى الثامنة مساء فيلم "الزواج على الطريقة الحديثة"، فى السهرة الفيلم العربى "صاحب المقام" ، وتقدم فى الساعة ١٢ بعد منتصف الليل مسرحية "أنها حقا عائلة محترمة".

ثالث أيام العيد

في الثانية ظهرا مسرحية "جوليو ورومييت " وفي الرابعة عصرا فيلم "ولاد العم"، فى السادسة مساء تلقتون ومسلسل "حرب" يعقبه مسلسل "الكتيبة 101"، ثم في الثامنة مساء فيلم "في بيتنا رجل" في السهرة الفيلم العربى "حرب كرموز"، وتقدم فى الساعة 12 بعد منتصف الليل مسرحية "هالو شلبى".

رابع أيام العيد

في الرابعة عصرا فيلم "ابن القنصل"، في السادسة مساء ومسلسل "حرب" مسلسل "الكتيبة 101"، في الثامنة مساء فيلم "خلى بالك من جيرانك " في السهرة الفيلم العربي "يوم مالوش لازمة"، وتقدم فى الساعة 12 بعد منتصف الليل مسرحية "الدخول بالملابس الرسمية".

خامس أيام العيد

في الرابعة عصرا فيلم "امبراطورية م"، في السادسة مساء مسلسل "حرب" يعقبه مسلسل "الكتيبة 101"، يعقبه فى الثامنة مساء فيلم "عودة اخطر رجل فى العالم " فى السهرة الفيلم العربى " الدادة دودو " ، و تقدم فى الساعة 12 بعد منتصف الليل مسرحية "حزمنى يا".

سادس أيام العيد

في الرابعة عصرا فيلم "رمضان مبروك ابو العلمين"، فى السادسة مساء مسلسل "حرب" مسلسل "الكتيبة 101"، في الثامنة مساء فيلم "إشاعة حب" فى السهرة الفيلم العربي "نمس بوند"، وتقدم في الساعة 12 بعد منتصف الليل مسرحية "سيبوني أغني".