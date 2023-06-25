أسعار الدواجن اليوم الاحد من أرض المزرعة وفي الاسواق

أسعار الفراخ.. واصلت أسعار الدواجن خلال تعاملات اليوم الأحد في الاسواق المصرية ومحال جزارة الدواجن استقرارًا وثباتا سعريا، على أخر معدلات سعرية شهدتها اسعارها امس السبت، وسجلت أسعار الدواجن البيضاء في أرض المزرعة نحو 64 جنيهًا، ويعود ذلك نتيجة وفرة المعروض وضخ الدولة لكميات كبيرة من الدواجن المجمدة.

وفي هذا السياق تنشر ”بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الدواجن المجدمة والحية بالاسواق المصرية اليوم الاحد، والتي جاءت أسعارها على النحو الأتي:

ورغم ما شهدته الأيام الماضية، من حالة تحسن ملحوظ في اسعار الفراخ اليوم لمختلف الأنواع في بورصة الدواجن اليوم، خلال تعاملات البيع والشراء، سواء على مستوى المزرعة أو محلات التجزئة بجميع الأسواق على مستوى الجمهورية، وكانت أسعار الدواجن للأنواع المختلفة، قد شهدت تباين ملحوظ، بسبب اختلاف الشركة المنتجة، ولكن أسعارها تراوحت للتجار تسليم المزرعة بين 64 جنيهًا و99 جنيهًا.

أسعار الدواجن اليوم الاحد في الاسواق المصرية

الدواجن

أسعار الفراخ البيضاء

سجلت أسعار الدواجن البيضاء في أرض المزرعة استقرارًا وصلت إلى 64 جنيهًا، ويعود ذلك نتيجة وفرة المعروض وضخ الدولة لكميات كبيرة من الدواجن المجمدة.

أسعار الفراخ الساسو

وجاءت أسعار الدواجن الساسو ثابتة لتباع بنحو 74 جنيهًا.

أسعار الفراخ البلدي

وجاءت أسعار الدواجن البلدي مستقرة لتباع بنحو 99 جنيهًا.

سجل سعر البط المسكوفي في المزرعة 15 جنيهًا، عمر يوم.

ووصل سعر البط الفرنساوي إلى 12.5 جنيه عمر يوم.

ووصل سعر البط الفرنساوي إلى 8 جنيهات عمر يوم بيور.

في حين سجل سعر البط المولار مستورد بلنشار 45 جنيهًا، عمر 15 يوم.

في حين سجل سعر البط المولار مستورد بلنشار 30 جنيهًا، عمر يوم.

وسجل سعر البط المولار البغال 12 جنيهًا عمر يوم.

وسجل سعر الرومي الأسمر البرونزي عمر يوم 20 جنيهًا

وسجل سعر الرومي الأبيض عمر يوم 65 جنيهًا.

وسبق أن أشارت شعبة الثروة الداجنة، في تقرير لها، إلى استمرارية التباين في اسعار الدواجن اليوم خلال تعاملات السوق بشكل ملحوظ، جاءت نظير الارتفاعات التي شهدتها خلال الفترة الماضية والتي ما زالت تؤثر عليها حتى الآن، وسجلت الدواجن اليوم بالسوق الأسعار التالية وفق آخر تقارير صادرة من بورصة الدواجن: