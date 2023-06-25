‏76644مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

تواصل الإدارة العامة للمرور في وزارة الداخلية حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحـاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة..وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط ‏76644مخالفة مرورية متنوعة.

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تنفيذاً لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق ..فقد واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (76644) مخالفة مرورية متنوعة.. من بينها المخالفات التالية:

(21853) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

(13)دراجة نارية مخالفة.

(908) مخالفة السير بدون تراخيص.

(21) مخالفة موقف عشوائى.

(16) مخالفة شروط التراخيص.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

أصيب شخص بعدما صدمته سيارة أثناء عبوره طريق الفيوم الصحراوى، وتم نقل المصاب إلى المستشفى.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا من الخدمات الأمنية أعلى طريق الفيوم الصحراوى، مفاده وجود مصادمة، وعلى الفور انتقل رجال الأمن لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين أنه أثناء عبور شخص للطريق صدمته سيارة مسرعة، ما أسفر عن إصابته بكسور وكدمات، وتم نقله إلى المستشفى، وتم تفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، لضبط مالك السيارة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة.

وعلى جانب آخر، شهدت مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، اليوم الأحد، إصابة 9 مواطنين في انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل منزل مواطن في قرية ترعة ناصر، وتم نقلهم لمستشفي طيبة التخصصي التابعة لهيئة الرعاية الصحية بإسنا، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

البداية كانت بتلقى غرفة النجدة بمجلس مدينة إسنا، إخطارا من الأهالى يفيد بانفجار أنبوبة بوتاجاز في منزل "محمد عبدالصبور عبدالدايم" بقرية ترعة ناصر التابع لمجلس قروي كومير، مما أسفر عن إصابة 9 أفراد، وهم كل من "عمر صلاح ابوالوفاء 13 سنة - زينب عبدالرازق متولي 45 سنة - صلاح ابوالوفاء 17 سنة - صلاح أبو الوفا أبودوح 53 سنة - محمود عبدالفتاح فهمي 30سنة - حجاج عبدالمتعال الضوي 40سنة - أحمد عبدالعليم مصطفي 25 سنه - محمد ناصر عبدالسلام 25 سنة - حسين عرفه منصور 40 سنة"، مصابين بحرائق درجة أولى وثانية جروح في الوجه والصدر والبطن والزراع الأيمن والأيسر.

وتم نقل جميع المصابين إلي مستشفي طيبة التخصصي التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالأقصر، حيث أسفر الحريق عن إلتهام محتويات حجرة الجلوس والمطبخ، وانتقلت فور اندلاع الحريق لموقع الحادث 5 سيارات إسعاف و3 سيارات مطافي،حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.