الأحد 25 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

رئيس الوزراء يصطحب نظيره الهندي في جولة بمنطقة الأهرامات

بوابة الوفد الإلكترونية

اصطحب الدكتور مصطفى مدبولي، 

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رئيس مجلس الوزراء يكلف بتوفير اللحوم والأضاحي على مستوى الجمهورية

، ظهر اليوم، ناريندرا مودي، رئيس وزراء الهند، في جولة بمنطقة الأهرامات بالجيزة، في إطار زيارة الدولة التي يقوم بها إلى مصر بدعوة من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.

صور تذكارية

وحرص رئيس وزراء الهند على التقاط الصور التذكارية، والاستماع إلى شرح حول أبرز معالم المنطقة، للتعرف على القيمة التاريخية والحضارية لها.

وفي ختام الجولة أهدى رئيس الوزراء وأحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، إلى الضيف الهندي الكبير، مستنسخًا لقناع توت عنخ آمون، كتذكار يعبر عن الحضارة الفرعونية القديمة.

تجدر الإشارة إلى أن الزيارة الجارية لرئيس وزراء الهند إلى مصر، تضمنت إلى جانب زيارة منطقة الأهرامات، زيارة مسجد الحاكم بأمر الله بالقاهرة التاريخية، كأحد معالم الحضارة الإسلامية.

الجريدة الورقية