رئيس الوزراء يصطحب نظيره الهندي في جولة بمنطقة الأهرامات

اصطحب الدكتور مصطفى مدبولي،

، ظهر اليوم، ناريندرا مودي، رئيس وزراء الهند، في جولة بمنطقة الأهرامات بالجيزة، في إطار زيارة الدولة التي يقوم بها إلى مصر بدعوة من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.

صور تذكارية

وحرص رئيس وزراء الهند على التقاط الصور التذكارية، والاستماع إلى شرح حول أبرز معالم المنطقة، للتعرف على القيمة التاريخية والحضارية لها.

وفي ختام الجولة أهدى رئيس الوزراء وأحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، إلى الضيف الهندي الكبير، مستنسخًا لقناع توت عنخ آمون، كتذكار يعبر عن الحضارة الفرعونية القديمة.



تجدر الإشارة إلى أن الزيارة الجارية لرئيس وزراء الهند إلى مصر، تضمنت إلى جانب زيارة منطقة الأهرامات، زيارة مسجد الحاكم بأمر الله بالقاهرة التاريخية، كأحد معالم الحضارة الإسلامية.