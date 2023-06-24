عاجل
وظائف خالية بمرتبات مجزية.. القطاع الخاص يفتح أبوابه للشباب حريق هائل في العاصمة السعودية الرياض زيلينسكي يوجه رسالة قوية لبوتين ويصف الوضع في روسيا بـ"الفوضى" بدأنا في إنشاء 20 ألف مقبرة بديلة احترامًا لحرمة الموتى
السبت 24 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

رئيس مجلس الوزراء: غرف عمليات لمواجهة الأزمات والطوارئ خلال عيد الأضحى المبارك

بوابة الوفد الإلكترونية

وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لتشكيل غرف عمليات من بينهم غرفة عمليات رئيسية برئاسة السكرتير العام للمحافظة بالإضافة إلى الغرف الفرعية بجميع مديريات الخدمات والمدن يرأسها أحد المسئولين المختصين؛ لمواجهة الأزمات والطوارئ خلال عيد الأضحى المبارك، وإخطار غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة فور وقوع أي أحداث للتنسيق مع مركز إدارة الأزمات والكوارث بمجلس الوزراء.

txt

رئيس مجلس الوزراء يكلف بتوفير اللحوم والأضاحي على مستوى الجمهورية

txt

رئيس مجلس الوزراء يوجه بسرعة حل مشكلات المستثمرين

txt

رئيس مجلس الوزراء يبحث مع مسئولي البنك الدولي عناصر مقترحة لاستراتيجية تنمية الصناعة

txt

عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء.. لا تغلقوا مخبز قرية الدير

txt

مجلس إدارة الهيئة يهنئ رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة

رئيس مجلس الوزراء يطالب بتواجد أطقم ومجموعات عمل فنية وإدارية 


وطالب رئيس مجلس الوزراء بمراعاة الالتزام بتواجد أطقم ومجموعات عمل فنية وإدارية على مستوى عال من الكفاءة، على مدار اليوم، طوال فترة الإجازات بمرافق مياه الشرب والصرف الصحي والإنارة والمستشفيات والوحدات الصحية، وأماكن التجمعات في مواقعهم خلال أيام العيد، وقيامهم بتفقد أعمال المرافق؛ للتأكد من سلامتها وتوصيل خدماتها كاملة للمواطنين وإصلاح أية أعطال قد تطرأ خلال تلك الفترة.

 

رئيس مجلس الوزراء يوجه بتوفير اللحوم والأضاحي

 

ووجه رئيس مجلس الوزراء، بضرورة توفير اللحوم والأضاحي, والشوادر على مستوى المحافظات، وتوفير السلع الاستهلاكية الأساسية في جميع المنافذ والمجمعات الاستهلاكية، وطرح كميات مضاعفة منها، خاصة اللحوم الحمراء، في إطار استعدادات الدولة لعيد الأضحى المبارك، كما شدد مدبولي على تكثيف الحملات على الأسواق والمحال التجارية؛ للتأكد من توافر السلع الرئيسية وصلاحية السلع المعروضة، وكذا المتابعة الدورية للأسواق، والإشراف الكامل على المجازر، وتوفير الأطقم اللازمة لتشغيلها، ومنع ذبح الأضاحي خارجها.

الجريدة الورقية