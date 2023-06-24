رئيس مجلس الوزراء: غرف عمليات لمواجهة الأزمات والطوارئ خلال عيد الأضحى المبارك

وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لتشكيل غرف عمليات من بينهم غرفة عمليات رئيسية برئاسة السكرتير العام للمحافظة بالإضافة إلى الغرف الفرعية بجميع مديريات الخدمات والمدن يرأسها أحد المسئولين المختصين؛ لمواجهة الأزمات والطوارئ خلال عيد الأضحى المبارك، وإخطار غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة فور وقوع أي أحداث للتنسيق مع مركز إدارة الأزمات والكوارث بمجلس الوزراء.

رئيس مجلس الوزراء يطالب بتواجد أطقم ومجموعات عمل فنية وإدارية



وطالب رئيس مجلس الوزراء بمراعاة الالتزام بتواجد أطقم ومجموعات عمل فنية وإدارية على مستوى عال من الكفاءة، على مدار اليوم، طوال فترة الإجازات بمرافق مياه الشرب والصرف الصحي والإنارة والمستشفيات والوحدات الصحية، وأماكن التجمعات في مواقعهم خلال أيام العيد، وقيامهم بتفقد أعمال المرافق؛ للتأكد من سلامتها وتوصيل خدماتها كاملة للمواطنين وإصلاح أية أعطال قد تطرأ خلال تلك الفترة.

رئيس مجلس الوزراء يوجه بتوفير اللحوم والأضاحي

ووجه رئيس مجلس الوزراء، بضرورة توفير اللحوم والأضاحي, والشوادر على مستوى المحافظات، وتوفير السلع الاستهلاكية الأساسية في جميع المنافذ والمجمعات الاستهلاكية، وطرح كميات مضاعفة منها، خاصة اللحوم الحمراء، في إطار استعدادات الدولة لعيد الأضحى المبارك، كما شدد مدبولي على تكثيف الحملات على الأسواق والمحال التجارية؛ للتأكد من توافر السلع الرئيسية وصلاحية السلع المعروضة، وكذا المتابعة الدورية للأسواق، والإشراف الكامل على المجازر، وتوفير الأطقم اللازمة لتشغيلها، ومنع ذبح الأضاحي خارجها.