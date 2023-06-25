الأحد 25 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

منوعات ومرأة

ريهام حجاج  ترزق بتوأم من زوجها محمد حلاوة

ريهام حجاج وزوجها
ريهام حجاج وزوجها

رزقت الفنانة ريهام حجاج، بتوؤم “جميلة ويوسف” من زوجها رجل الأعمال محمد حلاوة، وبارك زوجها محمد حلاوة عبر حساب ريهام حجاج على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

 

ريهام حجاج وزوجها

وأعادة ريهام حجاج نشر إستوري زوجها معلق فيها:" حمد الله على سلامتك يا حبيتي و نور عنيا الحمد لله وما شاء الله ربنا رزقنا ب جميلة محمد حلاوة و يوسف محمد حلاوة" .

 

 

txt

ريهام حجاج تكشف سر نجاح مسلسل جميلة.. جمال العدل صانع النجوم (فيديو)

يذكر أن شاركت ريهام حجاج  في مسلسل "جميلة" الذي عرض في رمضان الماضي 2023، وتدور قصة مسلسل "جميلة" للنجمة ريهام حجاج في إطار تشويقي واجتماعي، ويسلط الضوء على مشاكل الميراث ومواجهة الأزمات الزوجية، حيث تظهر بطلة العمل بدور "جميلة" متزوجة من هاني عادل، وتشهد حياتهما تطورات عديدة وتسيطر عليها المشكلات والأزمات ويسعيان لحلها، إضافة إلى مواقف ومفاجآت عديدة تكشفها أحداث المسلسل. 

txt

ريهام حجاج بعد وفاة مصطفى درويش:" استكتروا عليه رزقه "

ويشارك في بطولة مسلسل "جميلة" الفنانة ريهام حجاج، سوسن بدر، عبير صبري، يسرا اللوزي، أحمد وفيق، هاني عادل، هشام إسماعيل، نبيل عيسى، سامية عاطف، صبحي خليل، سامح الصريطي، مدير التصوير وائل درويش، مهندس الصوت أحمد سمير، موسيقى تصويرية هاني عادل وهو من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج جمال العدل.

مواد متعلقة

ريهام حجاج بعد وفاة مصطفى درويش:" استكتروا عليه رزقه "

ريهام حجاج تكشف سر نجاح مسلسل جميلة.. جمال العدل صانع النجوم (فيديو)

"جميلة" الحلقة 26.. هشام يخبر ريهام حجاج بزواجه من نرمين هربًا من جحيم شيري

"جميلة" الحلقة 23.. ملامح الحمل تبدو على ريهام حجاج

مسلسل جميلة.. المشاكل تسيطر على ريهام حجاج في الحلقة الثانية

أحداث الحلقة الأولى لمسلسل ريهام حجاج.. جميلة
الجريدة الورقية