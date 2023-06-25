ريهام حجاج  ترزق بتوأم من زوجها محمد حلاوة

رزقت الفنانة ريهام حجاج، بتوؤم “جميلة ويوسف” من زوجها رجل الأعمال محمد حلاوة، وبارك زوجها محمد حلاوة عبر حساب ريهام حجاج على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

ريهام حجاج وزوجها

وأعادة ريهام حجاج نشر إستوري زوجها معلق فيها:" حمد الله على سلامتك يا حبيتي و نور عنيا الحمد لله وما شاء الله ربنا رزقنا ب جميلة محمد حلاوة و يوسف محمد حلاوة" .

يذكر أن شاركت ريهام حجاج في مسلسل "جميلة" الذي عرض في رمضان الماضي 2023، وتدور قصة مسلسل "جميلة" للنجمة ريهام حجاج في إطار تشويقي واجتماعي، ويسلط الضوء على مشاكل الميراث ومواجهة الأزمات الزوجية، حيث تظهر بطلة العمل بدور "جميلة" متزوجة من هاني عادل، وتشهد حياتهما تطورات عديدة وتسيطر عليها المشكلات والأزمات ويسعيان لحلها، إضافة إلى مواقف ومفاجآت عديدة تكشفها أحداث المسلسل.

ويشارك في بطولة مسلسل "جميلة" الفنانة ريهام حجاج، سوسن بدر، عبير صبري، يسرا اللوزي، أحمد وفيق، هاني عادل، هشام إسماعيل، نبيل عيسى، سامية عاطف، صبحي خليل، سامح الصريطي، مدير التصوير وائل درويش، مهندس الصوت أحمد سمير، موسيقى تصويرية هاني عادل وهو من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج جمال العدل.