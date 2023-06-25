محافظ القاهرة : رفع درجة الاستعداد القصو بشركتى الصرف الصحى والمياه 

لاستقبال عيد الاضحي المبارك ..

شدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على مسئولى شركتى الصرف الصحى والمياه برفع درجة الاستعداد القصوي لمجابهة أي أعطال بشبكات الصرف الصحي والمحطات خلال اجازة عيد الاضحى المبارك مع ايقاف اجازات كافة المسئولين ومديري تشغيل وصيانة المحطات والشبكات والمخازن ومحطة الوقود والخط الساخن والأمن والسلامة والصحة المهنية.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة بحضور نواب المحافظ للمناطق الغربية والشرقية والشمالية والسكرتير العام ورؤساء الاحياء ومديري مديريات الخدمات وعدد من التنفيذيين.

تأمين كافة المحطات ومصادر تغذية المحطات بالطاقة الكهربائية ورفع درجة استعداد

وشدد محافظ القاهرة على مسئولى شركة الصرف الصحى بضرورة تأمين كافة المحطات ومصادر تغذية المحطات بالطاقة الكهربائية ورفع درجة استعداد مولدات الكهرباء الاحتياطية للعمل فور انقطاع الكهرباء، وتكثيف عمليات التطهير للشبكات والمجمعات وبيارات المحطات لتجنب حدوث الطفوحات، وتكليف فرق المتابعة الميدانية بالانتشار والمرور المستمر علي كافة مناطق الخدمة وأغطية مطابق الصرف الصحي .

وطالب محافظ القاهرة بتجهيز فرق مدربة ومعدات للطوارئ من الشفاطات ومعدات الانقاذ بالقرب من دور العبادة وساحات الصلاة والحدائق والمتنزهات لسرعة التعامل فور حدوث أي طارىء.

كما شدد محافظ القاهرة على شركة المياه برفع درجة الاستعداد القصوى وإعلان حالة الطوارئ لجميع العاملين ، وضرورة التواصل المستمر مع شكاوى الخط الساخن (125) وخدمة العملاء.

شدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على رؤساء الاحياء بالتواجد الميدانى لمتابعة توافر كافة الخدمات للمواطنين طوال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك، وتحرير محاضر بيئة لمن يقوم بذبح الأضاحى بالشارع ويترك المخلفات والدماء ، مع حظر اقامة أي شوادر لعرض الذبائح الحية بالطرق العامة سواء للمواطنين أو محلات الجزارة لعدم إعاقة حركة المرور مع سرعة التعامل بحزم مع المخالفين واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة.

كما شدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بالتنسيق مع هيئة النظافة لتكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات خاصة حول المساجد الكبرى التي ستقام بها صلاة عيد الأضحى ، وكذلك توفير العمالة والمعدات اللازمة لرفع مخلفات الذبح علي الفور حفاظاً علي البيئة وصحة المواطنين.

وأكد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بضرورة التنسيق مع مديرية الطب البيطري والتموين والشئون الصحية ومباحث التموين للمرور علي محلات الجزارة والتأكد من صلاحية اللحوم المعروضة ، مع تكثيف الحملات لمنع الذبح خارج المجازر ، بالإضافة إلى تكثيف حملات رفع الإشغالات من الطرق العامة والأرصفة وبصفة خاصة إشغالات المقاهي والكافيهات بالتنسيق مع إدارة شرطة المرافق