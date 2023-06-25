تأجيل دعوى إلزام وزارة الرياضة بزوال صفة رئيس الزمالك.. تفاصيل

اجلت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، الدعوى المقامة من عضو الجمعية العمومية لنادي الزمالك، والتي يطالب فيها بإلزام وزارة الشباب والرياضة بإصدار قرار بزوال صفة مرتضي منصور من رئاسة النادى وكذلك مجلس الإدارة، وتعيين لجنة مؤقته لإدارة شؤون النادي الي جلسة 15 اكتوبر المقبل.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم ٤٠٤٠٣ لسنة ٧٦ قضائية وزير الرياضة ومدير الشباب والرياضة وأعضاء النادي.

وذكرت الدعوى أن المخالفات التي ذكرتها التحقيقات ما زالت منظورة وبالتالي فإن عودة المجلس القديم به شبهات قضائية.

وقضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، بقبول الدعوى المقامة من مصطفى عبد الخالق، والذي يطالب فيها بزوال صفة مرتضى منصور من رئاسة نادي الزمالك، وإلغاء قرار وزير الشباب والرياضة.

وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قضت في وقت سابق بعودة مرتضى منصور لرئاسة نادي الزمالك، وإلغاء قرار وزير الرياضة بحل مجلس الإدارة وتعيين لجنة مؤقتة.



وقالت المحكمة، إن الثابت من الأوراق بناء على قرار وزير الشباب والرياضة رقم ٤٣٤ لسنة ٢٠٢٠، والمتضمن تشكيل لجان لفحص الأعمال المالية والإدارية للهيئات الرياضية المختلفة من بينها نادي الزمالك فقط تم تشكيل لجنة لإنهاء مهمتها والقيام بفحص الأعمال المالية، أثبتت فيه عدة مخالفات ارتكبها نادي الزمالك ومن ثم قام وزير الشباب بإحالة المخالفات النيابة العامة.



وانتهت المحكمة إلى أن المخالفات المحالة قد مر عليها ما يقرب من عام ولمدة كافية لإثبات موقفها من تلك المخالفات، وما يضحى بها أن الوقف بقرار وزير الرياضة بات غير مبرر نظرا لما يمثله افتئات على إرادة الجمعية العمومية، وإن الاستثناء في تحويل المخالفات ليس سيفا مصلتا على إرادة الجمعية العمومية لذلك فإنه يتعين الرجوع للأصل العام من قبل إدارة النادي.