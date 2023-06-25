موسم رحلات حج ناجح

مصر للطيران تختتم جسرها الجوى لنقل حجاج بيت الله الحرام إلى الأراضى المقدسة

الشركة الوطنية سيرت ١٥٠ رحلة جوية لنقل ٣٥ ألف حاج من ضيوف الرحمن إلى السعودية

وزير الطيران: توفير الدعم والتيسيرات لخدمة الحجاج من المصريين والجنسيات الأخرى فى رحلاتهم إلى الأراضى المقدسة

يحيى زكريا: نشكر السلطات السعودية على تعاونها وترحيبها بحجاج مصر للطيران وتوفير مختلف الخدمات لتأدية المناسك بكل سهولة ويسر

«محروس»: تنسيق كامل مع كافة الجهات والأجهزة العاملة بمطار القاهرة والمطارات المصرية لخروج موسم حج يليق بالجمهورية الجديدة

«إسحاق»: تخصيص غرفة عمليات على مدار الساعة لمتابعة سفر الحجاج وحل أى مشكلات داخل الصالات

اختتمت الشركة الوطنية مصر للطيران جسرها الجوى لنقل ضيوف الرحمن حجاج بيت الله الحرام إلى الأراضى المقدسة، الخميس الماضى حيث سيرت الشركة فى آخر رحلاتها 17 رحلة جوية إلى كلٍ من جدة والمدينة، وبانتهاء رحلات الخميس الماضى ٢٢ يونيه تكون قد انتهت الشركة من مرحلة الذهاب والتى بدأت يوم 10 يونيو نقلت خلالها 35 ألف حاج إلى الأراضى المقدسة على متن 150 رحلة جوية بمعدل 78 رحلة جوية إلى جدة و72 رحلة جوية إلى المدينة المنورة لنقل 11000 حاج من حجاج القرعة و5300 حاج من حجاج التضامن الاجتماعى والهيئات والجمعيات و8600 حاج من حجاج السياحة والأفراد و10000 حاج من حجاج الترانزيت، بخلاف الجسر الجوى لنقل 7400 حاج من حجاج باماكو بدولة مالى و3000 حاج من الحجاج الفلسطينيين وذلك على متن 31 رحلة جوية.

وغادرت بعثة مصر للطيران من الصالة الموسمية بمطار القاهرة إلى الأراضى المقدسة والتى تتضمن مختلف التخصصات لتكون فى شرف خدمة الحجاج فى مطارى جدة والمدينة المنورة على مدار 24 ساعة لتذليل كافة العقبات وتقديم خدمة مميزة لضيوف الرحمن من خلال تيسير إجراءات عودتهم إلى أرض الوطن بسلام بعد الانتهاء من أداء المناسك.

هذا ومن المقرر أن تبدأ مصر للطيران جسرها الجوى لعودة حجاج بيت الله الحرام إلى أرض الوطن بإذن الله يوم الأحد الموافق 2 يوليو 2023 وينتهى يوم الخميس 13 يوليو 2023.

الجهود الوطنية

هذا وصرح الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدنى بأن وزارة الطيران وشركاتها وهيئاتها التابعة تسعى لبذل المزيد من الجهود الوطنية لخدمة حجاج بيت الله الحرام من المصريين وتوفير كافة الدعم والتيسيرات اللازمة لحجاج بيت الله الحرام من المصريين ومن الجنسيات الأخرى المسافرين على متن رحلاتنا الجوية إلى الأراضى المقدسة.

يحيى زكريا

ومن جانبه أكد المهندس يحيى زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران أنه فى ضوء توجيهات معالى وزير الطيران المدنى الفريق محمد عباس حلمى بتقديم وتوفير كافة الدعم والتيسيرات اللازمة لحجاج بيت الله الحرام من المصريين ومن الجنسيات الأخرى المسافرين على متن رحلاتنا الجوية إلى الأراضى المقدسة، وفرت الشركة الوطنية مصر للطيران كافة الاستعدادات والتجهيزات اللازمة لاستقبال موسم الحج هذا العام والذى بدأ اعتبارا من السبت ١٠ يونيو وانتهت مرحلة الذهاب فى 22 يونيو الجارى، على أن تبدأ مرحلة عودة الحجاج اعتبارا من 2 حتى 13 يوليو 2023.

تذليل كافة العقبات

كما تقدم زكريا بخالص الشكر والتقدير لجميع الجهات المعنية والتى ساهمت بخروج الحدث بالشكل المشرف وتيسير رحلة السفر لضيوف الرحمن وعلى رأسهم السلطات السعودية التى أبدت تعاوناً وترحيباً كبيراً بحجاج مصر للطيران وسعت إلى توفير مختلف الخدمات وتذليل كافة العقبات لهم بما يسهم فى تأدية المناسك بكل سهولة ويسر، فضلًا عن التنسيق مع شركة ميناء القاهرة الجوى لتحقيق الانسيابية والتخفيف والتيسير على حجاج بيت الله الحرام فى مرحلتى الذهاب والعودة.

كما أكد «زكريا» أن الشركة سخرت كافة إمكانياتها من الخطوط الجوية والصيانة والأعمال الفنية والخدمات الأرضية والجوية بتوفير كافة التسهيلات اللازمة لتقديم خدمة متميزة لضيوف الرحمن، كما حرصت مصر للطيران على الاستعانة بالطرازات العريضة فى موسم الحج لتخفيف الازدحام فى مرحلتى السفر والعودة والتى أثبت نجاحها لما تستوعبه من أعداد كبيرة من الركاب.

منتصر مناع

كما تم إيفاد مجموعات عمل من مختلف التخصصات لتكون فى شرف استقبال الحجاج فى مطارى جدة والمدينة المنورة على مدار الساعة وكذلك فى مرحلة العودة لتذليل كافة العقبات وتقديم خدمة مميزة لضيوف الرحمن بدءًا من حجز تذاكر السفر مرورا بالخدمات المقدمة فى صالات السفر وعلى متن الطائرات وحتى وصول الحجيج إلى الأراضى المقدسة والعودة بسلام إلى أرض الوطن بعد أداء المناسك.

محمد موسي

محمد سعيد محروس

تنسيق مع الأجهزة المختلفة

ومن جانبه أكد المهندس محمد سعيد محروس رئيس القابضة للمطارات والملاحة الجوية أن هناك تنسيقاً كاملاً مع كافة الجهات والأجهزة العاملة بمطار القاهرة والمطارات المصرية لخروج موسم حج يليق بمصر الجديدة.. مع توفير مختلف الخدمات وتذليل كافة العقبات لحجاج بيت الله الحرام بما يسهم فى تأدية المناسك بكل سهولة ويسر، فضلًا عن قيام شركة ميناء القاهرة الجوى بتوفير كافة السبل لتحقيق الانسيابية والتخفيف والتيسير على حجاج بيت الله الحرام فى مرحلتى الذهاب والعودة.

مطار القاهرة يعلن الطوارئ

وأعلنت شركة ميناء القاهرة الجوى برئاسة المحاسب مجدى إسحاق حالة الطوارئ داخل صالات السفر والوصول استعدادا لانطلاق رحلات الحج لهذا العام وخاصة أمام وداخل الصالة الموسمية المخصصة لرحلات الحج والعمرة لشركة مصر للطيران ومبنى الركاب رقم 2 والمخصص لسفر رحلات الخطوط السعودية ومبنى الركاب 1 المعروف بالمطار القديم لسفر رحلات بعض الشركات إلى الأراضى المقدسة والتى سوف تشارك فى موسم الحج وذلك فى إطار استعدادات المطار لاستقبال الموسم.. وقام المحاسب مجدى إسحاق رئيس شركة الميناء بجولات داخل الصالات لمتابعة توجيهات الفريق محمد عباس وزير الطيران المدنى بإنهاء كافة التجهيزات والاستعدادات داخل صالات السفر والوصول لاستقبال الحجاج، والتنسيق مع كافة الجهات المعاونة فى المطار والتى تشارك فى موسم الحج كل عام، وتخصيص غرفة عملية على مدار الـ24 ساعة يوميا لمتابعة سفر الحجاج وحل أى مشكلات داخل الصالات، وزيادة أعداد المنسقين لمساعدة الحجاج خاصة كبار السن منهم وأصحاب الحالات الخاصة، وتفادى أى أخطاء للمواسم السابقة، ومتابعة أعمال الصيانة اليومية لدورات المياه وأماكن الإحرام وأجهزة الكشف عن الحقائب والأرضيات استعدادا لاستقبال أفواج الحجاج.